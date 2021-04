Votroci po utkání 18. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY vedou tabulku o tři body před Líšní, ale mají zápas k dobru. Votroci zároveň oslavili i středeční podpis o výstavbě nové arény za 568 milionů korun, který v den zápasu stvrdili zástupci města a uskupení firem Strabag, Geosan a D&D Elektromont.

Úplně jednoduchý zápas to však pro Votroky nebyl. Táborsko během zápasu hrozilo rychlými kontry a hned ten nejnebezpečnější hasil v úvodu stoper Donát.

„Po třech předchozích výhrách to bylo nejtěžší utkání z pohledu nastavení hlavy. Táborsko hrálo ze zatažené obrany, vyráželo do brejků, což nám ukázalo hlavně v začátku zápasu. Nebylo to lehké utkání, ale kluci ho zvládli perfektně,“ chválil Ondřej Prášil, asistent hradeckého trenéra Zdenko Frťaly.

Votroci byli lepším týmem, měli více šancí. Jako první pálil Michal Leibl, po něm z přímého kopu zatočil míč do horního rohu Jakub Rada, ale v obou případech pohotově zasáhl brankář Matej Slávik.

Poté střílel z dobré pozice Erik Prekop, gólmana nepřekonal, ale slovenský útočník byl po půlhodině hry u prvního klíčového momentu – v šestnáctce ho fauloval Čapek a sudí Ginzel nařídil penaltu. Zkušený Rada následně poslal míč po zemi k levé tyči.

Po změně stran Východočeši byli nadále aktivnější, vidět byl hlavně agilní Leibl, jehož hlavičku zlikvidoval Slávik a gólem neskončil ani další střelecký pokus hradeckého obránce.

Zápas se definitivně zlomil v 68. minutě, Radovu střelu zastavila ve vápně ruka stopera Romana Holiše a bývalý reprezentant se podruhé z pokutového kopu nemýlil, tentokrát poslal míč do sítě odrazem od břevna. „Penalty nám pomohly. Kopal jsem dvě, zvlášť při té druhé už je to hra nervů, tak jsem míč zvedl víc, lépe řečeno tak akorát,“ usmíval se Jakub Rada a dodal: „Soupeř byl urputný. Je to další supervítězství do naší šňůry.“

Ve zbytku zápasu ještě Daniel Vašulín mohl rozšířit svou střeleckou sbírku posledních dní (5 gólů ve dvou zápasech), ale mířil vedle. Třetí úder soupeři zasadil až v závěru Donát.

V hradeckém táboře nezůstal bez odezvy slavnostní akt podpisu k výstavbě nové arény. „Ta zpráva pro nás byla velkou vzpruhou. Před zápasem to kluci samozřejmě neřešili, ale všichni jsme rádi, že už tady jsou viditelné kroky včetně vizualizace, že v Hradci opravdu vyroste nový stadion,“ řekl Prášil.

FC Hradec Králové – FC MAS Táborsko 3:0 (2:0).

Branky: 34. a 69. obě z pen. J. Rada, 84. Donát. Rozhodčí: Ginzel – Kříž, Matoušek. ŽK: Donát – Liepa, Holiš. Bez diváků.

Hradec Králové: Reichl – F. Čech, Donát, Leibl, Urma – Kodeš, J. Rada (88. Soukeník) – Prekop (62. Záviška), P. Dvořák (89. Kateřiňák), Vlkanova (83. D. Doležal) – Vašulín.

Táborsko: Slávik – Tusjak, Holiš, Penc, Dybala – Havrda (73. Janošík), Liepa, Icha (46. Boula), Vozihnoj (83. Kubovský) – Nielsen (9. Čapek, 72. Provazník), Majka.