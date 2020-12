Kdyby Vám někdo před sezonou řekl, že budete čtvrtí po podzimu. Jak byste reagoval?

Nebylo to umístění, o kterém bychom uvažovali. Naše myšlenky se po letní přípravě upíraly k tomu, abychom se v klidu zachránili. Jsem rád, že to takto dopadlo.

Základem úspěchu je jistě zlepšená obrana, devět inkasovaných branek znamená s Hradcem dělenou pozici nejlepší defenzívy. Stále mě napadá otázka, kde tak rychle došlo ke zlepšení?

Potkalo se hned několik faktorů. Možná nám trochu pomohla i výsledkově nepodařená letní příprava, kde jsme dostávali dost gólů a zpozorněl jsem já i tým. Museli jsme na defenzívě ještě více zapracovat, jistě nám pomohlo, že se vrátil Ondřej Vencl a přišel Dominik Hašek. Obrana se zkonsolidovala, celé mužstvo vzalo defenzívu za své, ale chci upozornit, že to nebylo jen o obranných čtyřkách. Dostávali jsme dříve polovinu branek po standardkách a to je práce celého mužstva. První počátek zlepšení byl u standardních situací. Říkal jsem hráčům, že když chyby odstraníme, dostaneme o padesát procent branek méně. A to se potvrdilo.

Změnili jste i rozestavení. V čem sedí chrudimským hráčům lépe?

Mysleli jsme si, že nám alternativní rozestavení a způsob hry může pomoci, věnovali jsme se tomu v létě. Nebyli jsme si úplně jistí, co nám při zápasech bude vyhovovat, ale lákala nás variabilita přepínat při zápase mezi jednotlivými styly a týmu prostě hra na 3 - 5 - 2 sedla. Závěr podzimu jsme již v tříobráncovém systému dohrávali, soupeřům se na nás navíc o to hůře připravuje.

Čekali jste, že změna bude mít až takový efekt?

Určitě ne. My bychom byli šťastní i za mírnější zlepšení. Nevěřili jsme v tolik čistých kont, přece jen jsme problémy s obranou měli. Ale pořád je to jen dvanáct zápasů, musíme v jarní části dokázat, že je to trvalý stav a nebyl to jen výkřik do tmy. Budeme pokračovat v práci.

Jak velký vliv na tento úspěch měl příchod Haška, Vernera nebo i Sokola, který směrem dozadu také dostatečně vypomáhal?

Jeden z důvodů, proč jsem o Dominika Haška stál, byl, že je schopný hrát zkraje i na stoperu a v tom nám dost rozvázal ruce. Sokol i Verner se zapracovali do základní sestavy a také se aktivně podílejí na defenzivní činnosti. Ale nechtěl bych to přisuzovat jednotlivým hráčům. Defenzíva je práce celého mužstva, začíná v presování útočníků a konče gólmanem. Nechtěl bych vypichovat jednotlivý element, je to týmový úspěch. V obraně se navíc protočilo daleko více hráčů a ať tam byl kdokoliv, pracoval dobře.

Co Ahmed Fofana? Jdou jeho výkony nahoru, vidíte v něm potenciál? Může to být chrudimský Abdallah Sima?

Potenciál jsem v Ahmedovi viděl hned, když přišel. Je potřeba si říct, že je to defenzivní hráč a ti to mají složitější. Navíc umí jenom francouzsky a to je ještě náročnější. Udělal však ohromný pokrok, co se týče, taktiky a připravenosti, soutěží se obouchal. Má dobrý somatotyp, vysoký a elastický obránce, který je důrazný. Parametry na velký fotbal má, ale musí ještě výrazně přidat.

Jak se podle vás povedlo nahradit Daniela Vašulína?

Tím, že Ladislav Mužík dal sedm gólů, tak se to povedlo velmi dobře. Mysleli jsme si, že budeme muset branky rozprostřít mezi větší počet hráčů, ani on sám nečekal, že tak vyletí. Čekáme více branek od středních, krajních záložníků a obránců. Je to bezpečné pro tým, když se na nastřílených brankách podílí co nejvíce hráčů.

Navíc, když střelec může kdykoliv odejít. A to teď platí u Ladislava Mužíka doslova, protože si ho stáhly kmenové Pardubice…

Co mám informace, tak si ho Pardubice stáhly do 15. ledna, kdy s ním budou pracovat. Může hrát jen u nich nebo u nás, pokud uznají za vhodné, že si ho nechají, nic s tím dělat nemůžeme. Já si osobně myslím, že by všem zainteresovaným pomohlo, kdyby jaro strávil ještě v Chrudimi. Čekalo by ho ještě šestnáct zápasů ve druhé lize, kde je velký předpoklad, že drtivou většinu času odehraje. Ještě půl rok ve druhé lize by mu pomohl, ale já jsem ten poslední, kdo s tím může cokoliv udělat.

Co podzim Petra Rybičky?

U něj byly výkony oproti minulému ročníku střídavější. V závěru mu však sedla spolupráce právě s Láďou Mužíkem, vzájemně si vytvářeli jeden druhému šance a viděli jsme kooperaci na výborné úrovni. Osobně bych od něj čekal více branek, ale měl i asistence, to se musí zmínit. Sám ví, že umí hrát lépe.

A David Breda? Je to za vás trochu zklamání?

Zklamáním bych to nenazval. Mluvil jsem s ním po posledním zápase a on moc dobře ví, že se mu podzim nevydařil. Na začátku tápal, aklimatizace v novém klubu byla delší, než jsme čekali. Já v něm nadále vidím velký potenciál, není první, ani poslední, komu se půlrok nepodařil. Nelámal bych nad ním hůl, čeká nás dvouměsíční příprava, hodně zápasů a času se sehrát. Věřím, že neřekl poslední slovo a na jaře nám ukáže, jak skvělý fotbalista je.

Spekulovalo se o vašem odchodu na lavičku Viktorie Žižkov. Můžete nastínit, jak jednání probíhala a jak jste se vy osobně k nim stavěl?

Musím přiznat, že nabídek bylo více, třeba i z nejvyšší soutěže. Některé byly konkrétní a jiné zase méně. I díky výsledkům byl zájem i o hráče. Řešili jsme to s Tomášem Linhartem, navíc na mě i samotní hráči vytvořili ohromný tlak, takže jsem se rozhodl zůstat. Je před námi nedodělaná práce, na jaře budu stoprocentně působit na lavičce Chrudimi.

Nyní budete rozjíždět již čtvrtý půl rok. Napadlo vás na začátku, kdy se mluvilo o čekání na adekvátní nabídku ze zahraničí, že to bude na tak dlouho?

Určitě nenapadlo. Klub věděl, že jsem preferoval zahraniční angažmá, ale COVID spoustu věcí změnil. Nikdo nevěděl, co bude a nelepší se to. Já i klub vzájemně víme, jak vedeme naši práci a respektujeme jí. MFK Chrudim nikdy nebude klub s velkým budgetem, společně s Líšní jsou týmy, jejichž hráči kombinují zaměstnání a fotbal. Jinak místo ale Chrudim v současném fotbale mít nemůže. Věřím, že jí pomůže více město a kraj, peněz není nazbyt. Nejdou jen na provoz mužského týmu, ale i provoz mládeže. V této složité době by bez výraznější podpory města a kraje mohl pro klub problém, celý region by si měl vážit, že má takového zástupce ve druhé lize. Jasně, ani tam to není bez problémů. Kdo může pomoci, měl by se snažit, aby Chrudim nadále ve druhé lize působila.

Chrudim je čtvrtá, zmiňovaná Líšeň dokonce druhá. Je to tedy o charakteru hráčů?

Asi to tak je. My máme s Líšní dobré vztahy, často hrajeme přípravné zápasy a respektujeme se. Dělají to podobně jako my, v malém počtu lidí, trenér zastává více funkcí, táhne je týmová soudržnost na hřišti. To nás taky. Hráči tu musí dělat ústupky - berou si volno v práci, trénujeme třeba v sedm ráno. Když se hraje ve středu, musí si vzít neplacené volno. Nebudeme zastírat i drobné problémy s financemi, ale ani to se neodrazilo na výkonech. Obrovský respekt ke všem hráčům, kteří přináší velkou oběť. Jiná cesta ale neexistuje.

Jaký cíl sdělíte hráčům před startem jara v kabině?

Já si myslím, že stále je prioritou záchrana, ale na druhou stranu vnímám, že je alibistické to ze čtvrtého místa říkat. Musíme co nejdříve nahrát body, abychom se udrželi, ale myslím si, že by, i vzhledem k fanouškům, bylo zbabělé tvrdit, že když nahrajeme šest bodů, budeme spokojení. Chtěli bychom se udržet v horní polovině tabulky. Mezi týmy jsou minimální rozestupy, s Ústím, Prostějovem a Líšní jsme schopni se měřit, nejsou mezi námi výkonnostní rozdíly. Cílem je se poprat o co nejvyšší umístění, chtít být lepší než soupeři. Vnímáme ale, že to budeme mít daleko těžší než na podzim, protože soupeři na nás mají pivku a připraví se ještě kvalitněji.