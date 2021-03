Konečně! Už je to tady. Dlouho očekávaný start jarní fáze druhé nejvyšší soutěže začíná. Hradečtí fotbalisté mají před sebou složitý úkol a zároveň jasný cíl: udržet se na vedoucí příčce FNL a postoupit do ligy.

Hned v úvodním mači druhé části sezony čeká Votroky přetěžká prověrka, neboť se představí na trávníku Líšně, která je překvapením letošního ročníku a z druhého místa ztrácí na vedoucí post pouhé dva body. Velký šlágr se hraje již tuto sobotu od 14.30 hodin.

Zdá se, že v sestavě svěřenců trenéra Zdenka Frťaly se díky dobrým výkonům natrvalo zabydluje jednadvacetiletý středopolař Dominik Soukeník. Ani půdě brněnského celku by tedy neměl chybět v základní jedenáctce.

V úterý jste absolvovali ostrý test na jarní výkop FNL. Jak jste viděl osmifinálový duel MOL Cupu v Plzni, který jste prohráli 1:3?

Myslím si, že jsme do toho zápasu šli s tím, že vlastně nemáme co ztratit. Plzni jsme byli vyrovnaným soupeřem, bohužel jsme neproměnili nějaké šance, hlavně na začátku, a dostali jsme docela laciné góly. Ale řekl bych, že celkově jsme nepředvedli vůbec špatný výkon.

Rozhodla tedy produktivita a také Aleš Čermák, který obstaral všechny góly Viktoriánů?

Určitě. Rozhodla především kvalita ve finální fázi. To nás dlouhodobě trápí.

Pamatujete Čermáka, když hrál za Hradec? Tehdy vám bylo patnáct let.

Pamatuji ho, tenkrát jsem mu podával balony. Takže pro mě je to super, že jsem si mohl proti takovému fotbalistovi zahrát.

V Doosan Areně jste se museli obejít bez trenéra Zdenka Frťaly, který je v karanténě. A stejně tak tomu bude v sobotu v Líšni. Jak moc velký to je problém?

Už v přípravě jsme hráli nějaké zápasy tak, že nás vedl asistent Prášil. Jsme na to připraveni, takže se domnívám, že by to pro nás neměl být žádný problém.

Jste s koučem nějak v kontaktu? Třeba on-line?

To spíš trenéři, ale my hráči ne.

S Plzní jste se utkali i na začátku zimní přípravy zkraje ledna. Byl tohle jiný zápas? Nebo se to v něčem podobalo?

Tohle byl úplně jiný zápas, protože v lednu to bylo pro nás po třech dnech přípravy a pro ně to už byla generálka na začátek první ligy. Teď jsme tam byli v úplně jiné fázi přípravy. Takže jsme byli agresivnější, sbírali více odražených míčů a neudělali jsme jim to tak jednoduché.

Myslíte, že tento výkon by mohl stačit v sobotu na Líšeň?

Já si myslím, že když předvedeme stejnou bojovnost a agresivitu jako v Plzni, tak fotbal pak přijde sám, a na Líšeň by to mělo stačit.

Pojedete jasně pro vítězství? Nebo byste za určitých okolností brali třeba i bod?

My jdeme do každého zápasu s tím, že chceme vyhrát. To jsme chtěli i v Plzni. Takže si tam pojedeme pro tři body.

Nahlas se mluví o tom, že Hradec Králové chce udržet první místo a postoupit do ligy. Je to tedy tak, že nic jiného neberete?

Samozřejmě. Máme to rozehrané dobře a je to náš cíl do následující půlsezony - postoupit do první ligy.

Koho vy osobně považujete za největšího soka v souboji o konečné prvenství?

Podle mě je ve druhé lize každý zápas hrozně těžký, ale osobně největší soupeře vidím v pražské Dukle a Viktorii Žižkov.

Počítáte s tím, že soupeři už k vám budou přistupovat jinak než třeba na podzim? Teď FNL vedete a všichni už vědí, jak hrajete. Bude jaro z tohoto pohledu těžší?

Domnívám se, že proti Hradci se každý vždycky chce co nejvíce ukázat. Pro většinu soupeřů je to prestižní utkání a dá se říct, že také jeden z vrcholů sezony. Pro nás bude každý duel těžký. Týmy na nás jdou, jako když my jsme jeli do Plzně, tedy s tím, že nemají co ztratit. A to se pak hraje někdy těžko.

VIZITKA - Dominik Soukeník



Narozen: 13. července 1999

Výška, váha: 182 cm a 77 kg

Post: defenzivní záložník

Číslo dresu: 5

Odehráno ve FNL: 35 zápasů

Statistiky ve FNL: 2 góly, 3 asistence, 4 žluté karty