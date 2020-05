Sabou: Bylo vidět, že šlo o fotbal, to je pozitivní

Hradecké přání je splněno. Fotbal pojede dál, tedy i druhá nejvyšší soutěž. Votroci by měli začít návrat do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na hřišti Varnsdorfu - a to zřejmě v úterý 26. května či o den později.

Výkonný ředitel fotbalového klubu FC Hradec Králové Jiří Sabou. | Foto: Deník/ Michal Fanta