„Neustále ho pronásledují zranění, to je pro něj limitující a určitě i deprimující. Má výbornou kopací techniku, hezky se na něj dívá, měl by být agresivnější v osobních soubojích,“ říká kouč Zdenko Frťala. „Ale jsem rád, že je tady,“ dodá.

Jde o to, jak dlouho v týmu vydrží, o Trávníčka se zajímá Dukla Praha. Hradec za něj údajně požaduje 800 tisíc korun.

Michale, jak se vyvíjí vaše situace?

Byli jsme domluvení, že zůstanu v Chrudimi, pak přišla nabídka z druhé ligy. Ještě půl roku mám v Hradci smlouvu, tak jsem tady.

Chcete do Dukly?

Nechci říkat, že jsem tady nechtěný. Ale byli jsme domluveni, že na místo levého beka nebo záložníka je tady přetlak a pro mě by bylo lepší, kdybych odešel někam na přestup, zkrátka nastálo.

Dukla vás koupí?

Chtěli by mě na půlročník hostování s opcí. Kdyby bylo všechno v pohodě, tak by mě odkoupili.

Z čeho mají obavy?

Zase se mi ozvalo koleno, kde mám operovaný křížový vaz. Rok a půl bylo všechno v pohodě, ale teď na podzim se to ozvalo.

Co vás trápilo?

Je tam takzvaná bakerova cysta, kvůli ní mi koleno natékalo. Po plastice ji má každý, ale ne každému se ozve. Chodil jsem na vytahování a teď na konci podzimu už bylo všechno v pořádku.

Jak se vám vůbec v Chrudimi líbilo?

Je tam skvělá parta a trenér, od toho se vše odvíjí. Proto je tým čtvrtý a na jaře může klidně pozici udržet.

Je to skromnější klub, že?

Ano, rodinný, je to vlastně třetiligový klub. Není to jako v Hradci, od praní prádla, posilovny, regenerace, to se tam všechno dělá individuálně.

Někteří hráči nejsou navíc úplní profesionálové.

Ano, trénovali jsme každý den až odpoledne, aby to kluci stíhali. Ale změna je tam za ten rok vidět. Když jsem přišel, pracovali všichni, teď už má hodně kluků jako hlavní fotbal. Myslím, že se to na podzim projevilo, tabulka to ukazuje.