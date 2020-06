Hradečtí fotbalisté se v televizním duelu představí v pondělí v Jihlavě.

Fotbal fotbalová národní liga FC Votroci Hradec Králové vs. FC Vysočina Jihlava | Foto: Deník / Michal Fanta

O oslnivé formě nemůže být řeč. Votroci stejně jako jejich soupeř neprochází po restartu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY zrovna ideálním obdobím. Z posledních dvou zápasů s Třincem a v Chrudimi vydolovali pouze dva body. Od kandidáta na baráž o první ligu se čekalo rozhodně víc. „Změny určitě přijdou. Hlavně jde ale o to, jak se na hřišti budou prezentovat zkušenější hráči,“ říká na rovinu kouč Zdenko Frťala. V Chrudimi jeho svěřenci dokázali srovnat stav v nastaveném čase, pouhou minutu poté, co inkasovali gól na 2:1. ,,Tohle beru jako pozitivní. Kluci to nezabalili. Bojovali až do konce.“