Votroci, kteří zůstávají bez porážky v čele tabulky, museli dotahovat gólové manko poté, co se po čtvrthodině trefil Afričan v domácím dresu Emanuel Tolno. Východočeši dokázali už jen vyrovnat, po hodině hry zajistil remízu Otto Urma.

„V prvních pětadvaceti minutách jsme zase neproměnili stoprocentní šance, domácí se dostali do vedení a my jsme výsledek honili skoro až do konce,“ uvedl hradecký trenér Zdenko Frťala.

Bod za trefu Urmy

Hradečtí sehráli herně vydařený zápas, jen to kýžené vítězství chybělo. „Až na dvě tři situace to byl z naší strany zase fotbal, který chceme hrát. Bohužel doplácíme na neproměňování šancí. To je jediné, co mě trápí,“ dodal Frťala. Stejně jako před týdnem s Vyšehradem (0:0) měli Votroci šancí dost – skórovat mohli Robert Jukl, Pavel Dvořák a slovenský útočník Erik Prekop sám nevyužil tři slibné příležitosti.

Votroci tak byli rádi, že alespoň bod vystřelil Urma, jenž po přihrávce Adama Vlkanovy propálil míč do sítě.

Táborsko - Hradec Králové 1:1

Fakta – branky: 17. Tolno – 65. Urma. Rozhodčí: Rejžek – Váňa, Matoušek. ŽK: Provazník, Čapek, Kučera – Urma, Vlkanova, Jukl, Rada. Diváci: 727. Poločas: 1:0.

FC MAS Táborsko: Slávik – Navrátil, Provazník (59. Majka), M. Kučera, Havrda – P. Plachý (73. Vozihnoj), Tolno, Čapek (90. Penc), Dybala, Ndiaye (46. Boula) – Icha.

FC Hradec Králové: Vízek – Mejdr, Donát, Král, Urma (80. Čech)- Jukl, Rada – Záviška (51. Novotný), Dvořák (80. Soukeník), Vlkanova – Prekop (51. Šípek).

Další výsledky: Vlašim – Blansko 2:2, Dukla Praha – Líšeň 2:2, Vyšehrad – Ústí n. L. 1:3, Jihlava – Prostějov 1:2, Žižkov – Třinec odloženo.

Tabulka:

1 Hradec Králové 6 4 2 0 9:4 14

2 Žižkov 5 4 0 1 10:4 12

3 Líšeň 6 3 3 0 12:7 12

4 Ústí nad Labem 6 3 2 1 10:7 11

5 Dukla Praha 6 2 3 1 10:6 9

6 Jihlava 6 2 1 3 12:10 7

7 Chrudim 5 2 1 2 5:4 7

8 Varnsdorf 6 1 4 1 5:6 7

9 Prostějov 5 1 3 1 4:5 6

10 Blansko 6 1 3 2 7:10 6

11 Vlašim 4 1 1 2 7:6 4

12 Táborsko 5 0 2 3 3:8 2

13 Vyšehrad 4 0 1 3 1:9 1

14 Třinec 4 0 0 4 3:12 0