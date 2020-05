Pro své druhé já zvolil přezdívku Magician, tedy Kouzelník. A hned v prvním utkání ukázal Jan Mejdr, posila hradeckých fotbalistů, že by to mohlo být trefné.

Obránce rozhodl úvodní duel obnovené sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ve Varnsdorfu klíčovým gólem.

„Na první zápas jsem si musel počkat,“ připomíná hráč, který dorazil do týmu Votroků v zimě ze Sokolova, a jediné jarní střetnutí proti Líšni neabsolvoval kvůli trestu za červenou kartu - zahrál si až ve Varnsdorfu po koronavirové přestávce. „Ale vyplatilo se to. Výhra, vítězný gól, to jsou příjemné zprávy,“ usmívá se.

I branka ukázala, že je v rozletu, a to nejen v hráčském. Krajní obránce je také velmi úspěšný v jiné roli: Jeho fotbalová videa na YouTube sleduje 84 tisíc lidí. Pro ně je Magician…

Jste víc fotbalista, nebo youtuber?

(usmívá se) To je jasné, fotbal je na prvním místě. Youtube se rozjelo, ale pořád je to jen doplněk, rozhodně bych se tím neuživil.

Program zápasů



19. kolo – sobota 30. května, 17.00: Hradec Králové – Třinec, V. Žižkov – Chrudim, Vyšehrad – Líšeň, Prostějov – Vítkovice.

Neděle 31. května, 17.00: Pardubice – Ústí nad Labem, Vlašim – Sokolov.

Pondělí 1. června, 19.00: Brno – Dukla Praha (ČT sport).

Proč jste se na to vrhl? Jste herec?

To bych neřekl, ale nerad sedím na zadku. Takže když jsem přišel do Sokolova, potřeboval jsem vedle fotbalu něco dělat. A tady můžu ukázat kreativitu, nápady, mám zpětnou vazbu ohledně publika. S fotbalem to k sobě pěkně zapadlo.

Do Hradce jste přišel ze Sokolova. Jdete nahoru?

Je to pro mě obrovský posun, Hradec je velký klub. Ať už v podmínkách nebo celkovém přístupu od trenérů i vedení.

Buďte konkrétní, prosím.

Například jak nás informovali o koronaviru. Měli jsme průběžné zprávy, individuální plány - nejen běžecké ale i silové tréninky. Kluci v Sokolově nic takového neměli. Proto jsme tadyv Hradci mohli perfektně reagovat na vývoj.

Takže vaše adaptace proběhla v pohodě?

Velmi rychle, což bylo dáno prostředím a spoluhráči. Je tady super kabina, spoluhráči mi začátek hodně ulehčili.

Váš bývalý klub Sokolov oznámil, že končí v profesionálním fotbale, i kdyby se ve druhé lize udržel. Asi jste rád, že jste pryč…

Už se to nějak říkalo. Je to ale zvláštní, protože v zimě měli jiné a velké plány, chtěli se udržet.

Ano, lákali i Milana Černého, bývalého reprezentanta, který odcházel z Hradce.

Upřímně musím říct, že to nechápu. U mě to bylo podobné. Dostal jsem nabídku z Hradce a oni mě chtěli udržet. Udělali docela dobré posily - a teď taková stopka.

Týmy najely na brutální program - dva zápasy v týdnu. Bude to složité?

Tady je zase vidět úroveň servisu v Hradci: Máme široký kádr, stravovací plány,vitamíny a další věci. Jen vlastně nikdo z nás neví, jaké to bude. Ale těšíme se.

Na zkušené i s fanoušky



Potvrdit výhru z Varnsdorfu a dál šlapat na plný plyn v obnovené sezoně druhé ligy. To by se hradeckým fotbalistům zdařilo v případě výhry nad Třincem, který se v Malšovicích představí v sobotu od 17 hodin.



„Má zkušený tým s hráči, kteří mají něco za sebou - Kušnír, Valenta, Bedecs, Hlúpik a další. Nepřijedou vykulení zajíci. Vědí, co mají hrát, snaží se kombinovat. Mají nebezpečné standardní situace, to bude klíč k úspěchu,“ varuje před osmým týmem tabulky trenér Zdenko Frťala.



Votroci však budou mít velkou pomoc, na stadion se dostanou fanoušci, všichni držitelé permanentek. „Bylo by dobré, kdyby nám pomohli a byli naším dvanáctým hráčem,“ říká kouč.