Něco podobného se Hradci stalo i v duelu s Vyšehradem (0:0), celkem ze suterénu tabulky.

Kodeš: Víc se soustředit

Votroky může těšit jejich síla. Ukazuje se, že černobílý soubor nemá z pohledu kvality kádru, jeho šířky i způsobu hry v soutěži konkurenta. Úhlavním protivníkem jsou hradečtí fotbalisté sami sobě. V čele tabulky mohli mít už po deseti odehraných kolech daleko výraznější náskok, než jsou jen dva body odstupu od druhé Líšně.

„V některých šancích jsme měli smůlu, trefili jsme břevno nebo tyč, ale pak jsou šance, které musíme proměnit,“ podotkl Petr Kodeš. „Tohle není o štěstí ani o smůle. To musí být prostě gól. A to se týká i mě nebo Vlčáka (Vlkanova). To musíme dávat,“ dodala posila z Teplic.

Jak tohle řešit? Určitě pomůže zklidnění, vyšší koncentrace, někdy chladnou hlavu brzdí i přemíra snahy.

„Musíme se na to víc soustředit. Ve středu hrajeme na Dukle, tak věřím, že to tam prokážeme,“ řekl Kodeš.

Ve středu na Julisce to bude pochopitelně jiný zápas. Dukla není úplný outsider, jehož by Votroci podcenili.

A to je další důvod, který může ovlivnit počínání hráčů v koncovce. Do zápasu nelze vstoupit s pocitem lehkovážnosti, obzvlášť proti slabšímu soupeři. Naopak. Od první minuty je třeba se stoprocentně koncentrovat i na základní prvky hry, což nepřímo přiznal také Pavel Dvořák.

„Úvod zápasu nebyl ideální. Představoval bych si, že do utkání vstoupíme líp. Soupeř pak z jediné akce udělal penaltu, dostal se do vedení a pak už to bylo jen o tom, jestli dáme gól či nikoliv. Smůla to určitě není. Musíme to zlepšit,“ uvedl zkušený hradecký útočník.

Je to tak. Votroci musejí zvládnout sami sebe.