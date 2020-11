Tenhle souboj je pikantní. Normálně by zápas Hradce Králové, lídra tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, na hřišti posledního Třince nevzbuzoval takové emoce. Jenže severomoravského celku se před víc než měsícem ujal trenér František Straka. Světoběžník, impulsivní kouč, který dříve vedl Spartu, Slavii či na jeden zápasi českou reprezentaci. Nuda rozhodně nebude. Vyhlášený motivátor určitě domácí fotbalisty vyhecuje. Sobotní duel 7. kola, prvního po koronavirové pauze, začíná v Třinci ve 14 hodin.

Nabuzení válečníci

Změnu na postu trenéra také hradecký kouč Zdenko Frťala považuje za největší úskalí.

„Mění to hodně. Jsou pro nás velkou neznámou,“ ví Frťala. „Trenér Straka je tam přes měsíc. Měl čas hráče načíst, dát jim nový systém, nastavit je. Určitě je po válečnické stránce připraví dobře. To je pro něho typické,“ uvedl kouč.

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA



7. KOLO – sobota, 14.00: Třinec – Hradec Králové, Líšeň – Chrudim, Ústí nad Labem – Žižkov, Prostějov – Vyšehrad.



Neděle, 10.15: Dukla Praha – Jihlava (ČT sport), 11.00: Blansko – Táborsko, 14.00: Varnsdorf – Vlašim.

S Frťalou souhlasí i obránce Otto Urma. „Mají nového trenéra. Bude to jiné. Nikdo neví, s čím přijdou. Ve finále se vše ukáže až na hřišti,“ uvedl poslední střelec Votroků ve druhé lize. V neděli 4. října vyrovnával na 1:1 s Táborskem.

„Bude záležet na tom, jak rychle soupeře na hřišti načteme. Ale zase říkám, bude to hlavně o nás. Pokud splníme to, co máme dělat, tak bychom zápas měli zvládnout,“ poukázal Frťala.

Franz Straka, jak si sám říká, je známý svými hlasitými výstupy i během utkání.

„Sleduji ho neustále. A myslím si, že už z toho dost ubral. Určitě bude nabuzený, to ano, ale neočekávám, že by devadesát minut lítal u lajny jako třeba Conte v Interu Milán. Už některé věci řeší s nadhledem. Není tak impulsivní,“ usmívá se Frťala.

Doléčili zranění

Hradci pauza pomohla v tom, že čtveřice hráčů opustila marodku. „Někteří hráči doléčili zranění. Osobně se cítím dobře a myslím si, že i ostatní kluci jsou v pohodě. Tréninky měly úroveň. Jsme připraveni,“ hlásí Urma.

Votroci berou jen výhru. „Chceme navázat na výkony z úvodu sezony. Druhá liga je těžká, ale my máme tým dobře poskládaný na to, abychom postoupili,“ dodal Otto Urma.

Franz učí Třinec úspěšný fotbal. „S Hradcem chceme tři body“



Zdroj: Ivo DudekVšude, kde byl, vzbudil rozruch. Kolem trenéraa bývalého fotbalisty Františka Straky je vždycky živo. Impulsivní světoběžník teď zakotvil v Třinci. Poslední tým druhé ligy, který ve svých čtyřech zápasech letošního ročníku ještě nebodoval, vede víc než měsíc. „Poznával jsem charakter hráčů. Kluky jsem se zároveň snažil seznámit se svou filozofií, co se týče stylu hry, tréninků, přístupu, herního nasazení a tak dále,“ řekl pro klubový web Straka, který si proti Hradci odbude premiéru na třinecké lavičce.



„Mám svou fotbalovou vizi, nastolím fotbal podle svých představ. Předně musíme stabilizovat obranu, protože naše skóre je hrozivé. Naše defenziva musí začít fungovat na sto procent,“ vytyčil cíl Franz. Votroky považuje za silný celek.



„Hradec je favoritem a postupovým kandidátem. Má konsolidovaný kádr, který každým rokem hraje o postup. Chceme se prezentovat naším fotbalem, který musí být úspěšný. Bez ohledu na to, zda přijede Hradec nebo kdokoliv jiný, cílem jsou tři body,“ vyhlásil Straka.