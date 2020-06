Slavný klub první republiky a devadesátých let minulého století znovu letí vzhůru. S novým majitelem, patriotem a realitním magnátem Martinem Loudou, myslí na postup do první ligy.

Nemusí být okamžitý, ale současnost FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ukazuje, že je Žižkov, který se v minulé sezoně tak tak zachránil, v rozletu. Viktoria se drží na třetím místě tabulky, z něj by postoupila do baráže o nejvyšší soutěž.

Do ní chce, stejně jako Hradec, na jehož stadionu se dnes od 17 hodin předvede ve 22. kole soutěže. Půjde o dost, Votroci jsou čtvrtí, pouhý bod za Pražany.

„Čeká nás další aspirant postupu, který hlavně na jaře předvádí výborné výkony. Žižkov hraje náročný běhavý fotbal s napadáním, agresivitou,“ řekl kouč Zdenko Frťala. „Mají zkušené hráče jako Diviš, Vůch, Súkenník, Nešický. Nebezpečný je i Batioja. Není náhoda, že jsou tam, kde jsou,“ uznal.

Ano, Viktorka je ve velké formě. Z posledních sedmi zápasů šestkrát vyhrála, za čímž Hradečtí pokulhávají. Ti po koronavirové pauze jednou zvítězili a nyní třikrát v řadě remizovali. Naposledy v Jihlavě navíc nepodali ani trochu dobrý výkon, za což mužstvo vyplísnil i Frťala.

„Jako každý zápas jsme si to rozebrali a jako po každém jsme si řekli, že už se musíme soustředit na další utkání. Není důvod mít v hlavách binec,“ burcoval kouč. „Sedm zápasů jsme neprohráli, zároveň jsme si plně vědomí toho, že jsme poztráceli body, které jsme poztrácet nemuseli,“ připustil.

Na druhou stranu jdou zápasy při současném programu bleskově za sebou, proto má Hradec hned tři dny po pondělní plichtě možnost dojem napravit. Bude se však muset obejít bez distancovaného obránce Otto Urmy a také mladého záložníka Davida Doležala, jenž si na stadionu Vysočiny zranil kotník hned po dvou minutách pobytu na hřišti.

Němci se valí na českou druhou ligu



To se ještě nestalo. FC Hradec, ale i další (například dnešní soupeř Votroků ze Žižkova) kluby druhé ligy řeší „nájezdy“ zájemců o zápasy z Německa.



„Nevíme, proč se to děje. Možná je tam hlad po českém fotbale,“ usmívá se tiskový mluvčí černobílého týmu Michal Petrák.



Právě on dumá pro čtvrteční duel FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, zda vyhovět. Ohlásilo se mu osm údajných žurnalistů z velké země, stejný počet fanoušků si požádalo o vstupenky. Na první pohled by se nemělo jednat o jednolitou skupinu - žádosti totiž přišly z více koutů Německa, například z Hamburku, Osnabrücku či Mnichova.



„Jsem trochu skeptický k tomu, nakolik to jsou všichni novináři. Některé scany průkazů, které posílají, vypadají jako upravená tramvajenka z Chotěbuzi,“ usmívá se mluvčí.



Klub nakonec varovala i Ligová fotbalová asociace, jde totiž o anomálii.