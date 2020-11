Jsou rozjetí a v žádném případě nehodlají přibrzdit. Na hřišti Blanska nedojde pouze k souboji lídra F:NL s nováčkem, je tu i jiná zajímavost. Proti Votrokům vyběhne ,,starý známý“ - Haris Harba.

Na východě Čech působil v sezoně 2012/13. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního. Jenže fotbalista, jehož z Bosny přivedl tehdejší kouč Jiří Plíšek a na první pohled se zalíbil i klubové trenérské legendě Ladislavu Škorpilovi, je hráčem, který když má den, umí zápas rozhodnout sám. Má skvělou kopací techniku, přehled i rychlost. Je mu dvaatřicet, do starého železa ještě rozhodně nepatří. ,,Zdobí ho patřičná kreativita při řešení finální fáze,“ říkal už tehdy Plíšek. Harba jeho slova potvrzoval. V Hradci dal sice za sezonu jen dva góly, šancí měl ale mraky. Na hřišti vynikal. ,,Měl skvělou levačku. Když ho přivedli, bylo vidět, že v sobě něco má,“ vzpomíná na působení s Harbou v jednom týmu Pavel Dvořák, současná opora Votroků. ,,Byl snaživý, poctivý, makal. Žádný flákač.“

Potenciál Harba posléze ukázal hlavně v Jihlavě, kde v 58 ligových utkáních nastřílel 17 branek., To rozhodně nebyla špatná čísla. ,,Tam se mu to povedlo. Musím říct, že jsem kolikrát čuměl, co hřišti předváděl,“ doplňuje Dvořák.

Pak přišlo turbulentní období. Harba během čtyř let prošel pěti angažmá! Hrál v Trnavě, Sarajevu či Zlíně. Zkoušel to i v Koreji, Turecku a znovu na Slovensku.

Od ledna je v Blansku. V létě nastoupil v přípravném duelu proti Chrudimi. Trenér MFK Jaroslav Veselý jeho kvality hodnotí vysoko. ,,Sice je o pár let starší a trochu těžší, ale pořád je strašně nebezpečný. Jak mu dáte prostor, koledujete si o gól.“

Harba momentálně nastupuje pod hrotem. ,,Tahle pozice mu náramně vyhovuje. Na špici nemusí svádět tolik soubojů. Pluje si mezi řadami a má svým způsobem volnost, kterou ke své hře potřebuje. Za mě se pro druhou ligu jedná stále o rozdílového hráče,“ poznamenal Veselý.

Hradec ve středu, Chrudim v sobotu. Prosadí se Harba ve vzájemných duelech? Východočeští zástupci shodně doufají, že ne.