Prohra doma s Prostějovem, remíza (nutno říct, že cenná) na Dukle, v sobotu zpropadená plichta 0:0 na stadionu v Malšovicích s Varnsdorfem. Poslední tři kola první části druhé ligy hradečtí fotbalisté zrovna nezazářili.

Přesto vedou tabulku, dva body za nimi je překvapení z Líšně, druhý hlavní favorit soutěže (vedle Votroků) ze Žižkova ztrácí šest.

„Jsme první, jsme spokojeni,“ pronesl brankář Radim Ottmar. „Ale nesmíme být uspokojeni,“ přihodil obránce Michal Leibl.

To sedí, dokázal to také poslední duel s Varnsdorfem, průměrným mančaftem FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Hradci nepomohlo ani to, že vstoupil do duelu s našlapanou sestavou – a to především ofenzivně. Na hřišti byly všechny zbraně: Adam Vlkanova, Pavel Dvořák, Jiří Kateřiňák, Erik Prekop i Daniel Vašulín.

Přesto se šance nerodily. „První poločas jsme prohospodařili,“ uznal kouč Zdenko Frťala. Jenže ani ve druhém to nebyla úplná hitparáda. Příležitostí bylo pomálu, snad jen Vašulínova hlavička byla vskutku nebezpečná. Hra se paradoxně vylepšila až po Leiblově vyloučení.

„Byl to boj, ne fotbal,“ glosoval Frťala. „Ztratili jsme dva body, jsme zklamaní. Ale víme, co chceme, pro město, pro sebe,“ vyhlásil Leibl.

Ano, první místo a postup.

Hradec Králové - Varnsdorf 0:0

Fakta - rozhodčí: Adámková – Pečenka, Volf. ŽK: 33. Leibl, 37. Kodeš, 90+1. Soukeník – 18. Heppner, 27. Zbrožek, 31. Šimon, 73. Novák, 75. Kubista, 90+5. Richter. ČK: 72. Leibl.

FC Hradec Králové: Ottmar – Mejdr (43. Čech), Donát, Král, Leibl – Kodeš, Kateřiňák (46. Záviška) – Vlkanova (46. Soukeník), Dvořák, Prekop (74. Novotný) – Vašulín. Trenér: Frťala.

FK Varnsdorf: Richter – Rudnyckyj, Kouřil, Kubista, Hasil – Heppner, Zbrožek, Bláha, Ondráček (90+3. Richter) – Schön (67. Novák), Šimon (76. Kubr). Trenér: Oulehla.

Další výsledky 12. kola: Chrudim – Vlašim 1:0, Ústí nad Labem – Líšeň 0:0, Prostějov – Třinec 2:2, Vyšehrad – Blansko 2:1, Žižkov – Jihlava 1:1, Táborsko – Dukla Praha 0:1.

Tabulka po podzimu:

1. Hradec Králové 12 7 4 1 19:9 25

2. Líšeň 12 6 5 1 21:14 23

3. Ústí nad Labem 12 6 3 3 15:14 21

4. Chrudim 12 6 2 4 15:9 20

5. Prostějov 12 5 5 2 17:12 20

6. V. Žižkov 12 6 1 5 18:16 19

7. Dukla Praha 12 4 5 3 17:13 17

8. Vlašim 12 5 2 5 19:15 17

9. Varnsdorf 12 4 5 3 10:12 17

10. Jihlava 12 4 3 5 20:20 15

11. Třinec 12 4 3 5 18:21 15

12. Blansko 12 2 3 7 13:19 9

13. Táborsko 12 2 2 8 9:16 8

14. Vyšehrad 12 1 1 10 6:27 4

Zase sanitka. Hradec přišel o dvě opory

Když hodnotil kouč hradeckých fotbalistů zápas s Varnsdorfem, mluvil o zbytečné remíze, o nečekaném výsledku v souboji prvního mužstva druhé ligy s devátým.

Jenže Zdenko Frťala nemohl opomenout také další nepříjemnost týkající se duelu 12. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Nejvíc mě mrzí, že jsme přišli o dva zraněné hráče,“ přiznal.

Není divu. Votroci totiž museli ve druhém poločase oželet kapitána Adama Vlkanovu a pravého beka Jana Mejdra, jenž se vypracoval mezi nepostradatelné články sestavy.

První z nich byl otřesen po drsném zákroku Kristiána Zbrožka, ještě v minulé sezoně hráče Hradce. Hostující bijec trefil ve 27. minutě Vlkanovu kolenem do hlavy, kapitán musel o přestávce střídat. Po utkání odjel do nemocnice na vyšetření, měl by být v pořádku.

Hůře je na tom Mejdr, který se sesunul k zemi těsně před půli. Špatně došlápl, má těžký výron v kotníku a podezření na zle pochroumané vazy.

Ze hřiště ho odvezla sanitka. Během týdne zasahovala podruhé, minulou sobotu museli záchranáři odvézt jednoho z fotbalistů Prostějova, jemuž zapadl jazyk a měl otřes mozku.

Prostějovský hráč je v pořádku a Frťala doufá. „Snad o kluky nepřijdeme na delší dobu.“