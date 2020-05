Opět bojovat na hřišti! Na stanovisku Pardubic, aby se přerušený ročník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY dohrál, se nic nemění. S tím taky na zasedání Ligového grémia příští týden pojede Vít Zavřel, sportovní manažer FK Pardubice.

„Budu hlasovat pro to, aby se sezona dohrála. Myslím, že bychom měli udělat všichni maximum, aby to bylo možné. Ať už kvůli fanouškům nebo partnerům,“ říká Zavřel.

Prvoligové a druholigové kluby budou hlasovat o osudu přerušené sezony zvlášť. Pardubický zástupce předpokládá, že F:NL bude znovu pokračovat. „Můj odhad je takový, že ve druhé lize bude s dohráním sezony většina týmů souhlasit,“ poznamenal sportovní manažer.

To by znamenalo, že by se koncem května opět mohlo začít hrát. Pardubice nechtějí spekulovat ani po vyjádření Dušana Svobody, šéfa Ligové fotbalové asociace. Ten v týdnu uvedl, že by v případě dohrání pouze první ligy automaticky postoupil aktuálně první tým F:NL. Tedy právě Pardubice.

„My chceme jít sportovní cestou a chceme, aby se hrálo. Fotbal děláme pro to, že ho máme rádi, pro fanoušky. I naši partneři si přejí, abychom hráli,“ zdůraznil sportovní manažer.

V případě pokračování sezony by se tedy hrálo od 26. května, bez diváků na stadionech a až do července. „Každopádně chceme, aby soutěž zase odstartovala. Jestli se opravdu dohraje, to neovlivníme. To může případně rozhodnout stát, pokud by se situace zhoršila,“ dodal Zavřel.

Ve hře je navíc v rámci rozvolnění možnost postupně povolit akce až pro 500 lidí. „Není to tak, že se zcela bez diváků musí hrát až do konce sezony. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ uvedl Zavřel s tím, že ještě před obnovením sezony by Pardubičtí odehráli za zavřenými dveřmi přípravné zápasy.

FC Hradec Králové

Názor má jasný - a nemění ho. Proto bude Jiří Sabou, sportovní ředitel Hradce, v úterý hlasovat pro dohrání sezony FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

„Fotbal hrajeme proto, abychom hráli zápasy - ne běhali s hodinkami po lese,“ pronesl. „Pokud bude možnost sezonu dohrát, byť s omezeními, jsme všemi deseti pro,“ dodal.

Nic na tom nemění ani fakt, že hráče čeká pořádný kvapík. Ve druhé lize zbývá dohrát třináct kol. V případě, že by se tým probil na druhou či třetí příčku v tabulce (nyní je čtvrtý) přidal by další dvě utkání v baráži o nejvyšší soutěž.

To by znamenalo, že nějakých sedm, osm týdnů pojede mužstvo v tempu dvou zápasů týdně.

„S tím se prostě musíme vypořádat. Každý fotbalista má radši zápasy než tréninky, když budeme dbát na odpočinek a regeneraci, necelé dva měsíce takového režimu zvládneme. Máme béčko, dorost. Jak říkám – jde o to hledat způsoby, jak sezonu dohrát, a ne důvody, proč ji ukončit,“ vzkázal.

Teď jde o to, jestli bude stejný názor vládnout i v dalších táborech. Aby se sezona znovu rozběhla, musí být pro nadpoloviční polovina klubů v první i druhé lize. Teoreticky se tak může stát, že se bude dohrávat pouze jedna ze soutěží.

„Pokud máme povolení hrát, měli bychom se přece pokusit udělat všechno, abychom to zvládli,“ řekl sportovní ředitel Votroků. „Nemůžeme se dívat jen na vlastní prospěch: Někdo nechce sestoupit, někdo nechce přijít o pozici v tabulce, někdo chce ušetřit na hráčských platech, cestování, ubytování.“

Zatím však není jasno, co se bude dít, pokud bude někdo z hráčů či členů podpůrných týmů nakažen. „Vypadá to, že virus asi jen tak nezmizí. Musíme se naučit s tímto stavem žít,“ má jasno Sabou.

MFK Chrudim

Ano! V Chrudimi mají jasno, nespekulují. „Všichni děláme fotbal pro radost a máme ho rádi, soutěž chceme jednoznačně dohrát,“ hlasitě tvrdí předseda MFK Chrudim Tomáš Linhart. Aktuálně desáté mužstvo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY drží náskok jedenácti bodů na první sestupové místo, i přesto v Chrudimi odmítají spekulace a důrazně podporují dohrání soutěže. „Věřím, že všechny kluby vezmou rozum do hrsti a kývnou. Spekulace se rojí, přesto jsem ohledně možného dohrání sezony optimistický,“ tvrdí Tomáš Linhart.

Jasno bude po úterním grémiu, restart ligy by měl, v případě pozitivního hlasování, začít v posledním květnovém týdnu. Další otázka je, zda zcela před prázdnými tribunami, poslední nařízení vlády nasvědčuje, že ve hře je možnost uspořádat akci do pěti set osob. „Pokud by to tak opravdu bylo, naším plánem je část fanoušků na stadion pustit. Především permanentkáře,“ zdůraznil šéf chrudimského fotbalu.

Pokud by se soutěž opravdu dohrála, samotné hráče čeká pořádná dřina, v drtivé většině bychom mohli sledovat dva zápasy během jednoho týdne. „Pro hráče to bude výrazně náročnější, než obvykle. Ale alespoň si vyzkoušíme, jak by to mohlo v případě potřeby vypadat v dalších sezonách,“ popisuje Linhart. „Výhoda bude na straně klubů s širšími kádry, ročník se v této formě nedá dojet na jedenáct lidí. Český fotbal není připravený na dva zápasy týdně pořád dokola. Ani hráči nejsou zvyklí, a tak musíme počítat s tím, že se budou častěji objevovat zranění,“ přemýšlí předseda chrudimského klubu.

Právě Chrudim má za sebou již téměř měsíc tréninků, v rámci kterých dodržovala potřebná opatření, nyní se blíží i samotné přípravné zápasy. „Máme v plánu minimálně dva odehrát,“ neskrývá Linhart.