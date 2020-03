„Chceme být šelmy, které budou lovit. Půjdeme tvrdě za úspěchem,“ vyhlásil za všechny trenér Zdenko Frťala na středeční tiskové konferenci. „Určitě chceme být adeptem na baráž,“ doplnil kouč. Kromě Hradce a vedoucích Pardubic je tam dalších pět uchazečů. „Spolu s Brnem, Jihlavou a Duklou nesmíme zapomenout ani na Žižkov a Ústí nad Labem. Ale vyrovnanost je dobrá pro diváky,“ řekl Frťala.

Program 17. kola

Pátek, 18.00: Jihlava – Třinec.

Sobota, 10.00: V. Žižkov – Dukla Praha (ČT sport), 10.15: Chrudim – Varnsdorf, Vyšehrad – Vítkovice, 14.30: Prostějov – Ústí nad Labem.

Neděle, 14.30: Hradec Králové – Líšeň, Vlašim – Pardubice, 17.00: Brno – Sokolov.

Hradecký tým v zimě opustila trojice zkušených hráčů - Milan Černý, Miloš Kopečný a Jan Kvída. Nahradili je bývalý reprezentant Jakub Rada, Jan Mejdr a člen mládežnických výběrů Jan Král. „My jsme v zimě nechtěli jít cestou velkých změn, ale někteří hráči už zde nechtěli působit, nebo nedostávali tolik prostoru, tak jsme museli přivést náhradu. Odešla zkušenost, ale myslím si, že kádr je silný a kvalitní,“ uvedl sportovní ředitel Jiří Sabou. „Ale až jaro ukáže. Každopádně chceme hrát v horních patrech,“ dodal.

FC Hradec Králové na startu jara

VEDENÍ KLUBU

Předseda představenstva: Jan Michálek. Generální manažer: Richard Jukl. Sportovní ředitel: Jiří Sabou. Sekretář: Martin Černík. Tiskový mluvčí: Michal Petrák.

SOUPISKA - BRANKÁŘI

20 Ondřej MACH 22 let

12 Radim OTTMAR 36 let

1 Patrik VÍZEK 27 let

OBRÁNCI

25 František ČECH 21 let

2 Jan KRÁL 20 let

18 Michal LEIBL 27 let

21 Jakub MARTINEC 21 let

19 Jan MEJDR 24 let

4 Otto URMA 25 let

17 Kristian ZBROŽEK 30 let

ZÁLOŽNÍCI

10 Fahrudin DJURDJEVIĆ (Maked.) 28 let

28 David DOLEŽAL 20 let

16 Christian FRÝDEK 21 let

27 Robert JUKL 21 let

6 Jiří KATEŘIŇÁK 24 let

15 Jakub KOSAŘ 18 let

26 Daniel PROCHÁZKA 24 let

23 Jakub RADA 32 let

7 Denny SAMKO 19 let

5 Dominik SOUKENÍK 20 let

8 Adam VLKANOVA 25 let

ÚTOČNÍCI

14 Filip FIRBACHER 18 let

11 Erik PREKOP (Slovensko) 22 let

9 Jakub ŠÍPEK 21 let

REALIZAČNÍ TÝM

Trenér: Zdenko Frťala. Asistent: Ondřej Prášil. Trenér brankářů: Tomáš Poštulka. Vedoucí mužstva: Jiří Jiřík. Masér: Aleš Kobr. Lékaři: Michal Grinac, Martin Korbel, Stanislav Šopák.

ZMĚNY V KÁDRU

Odchody: M. Černý (Vyšehrad), Hynek (Chlumec n. C.), Trávníček (Chrudim), Zorvan (Příbram) – vš. hostování, Kopečný (Č. Budějovice), Kvída (Příbram).

Příchody: J. Rada (Bohemians), J. Král (Mladá Boleslav), Mejdr (Sokolov) – vš. hostování, Samko (B tým), Kosař (U19).