Osmistovky po zasněžené silnici, to je lahůdka. K tomu výběh na běžkách. A o víkendu další lahůdka, která má Votroky nachystat na jarní boje ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE, v níž jsou po podzimu v samé špičce, na pátém místě.Na jaře se chtějí prosadit do první trojky.

„Podle počasí. Máme v plánu nějakou šesti nebo sedmihodinovou túru,“ slíbil hráčům výšlap na hřebeny Krkonoš Zdenko Frťala, hlavní trenér.

Zkrátka, jak řekl asistent Ondřej Prášil, program vychází už z označení kondiční soustředění. Proto se jede na plný plyn.

„Jediné, co je tady jiné oproti loňsku, je to, že tady není tolik sněhu. To nás nemusí trápit, protože přemíra sněhu by nám na druhou stranu ztěžovala hledání tratí,“ řekl kouč. „Děláme věci, které jsme si naplánovali. Limitovat nás bude jen to, že o víkendu budou plné haly a vnitřní zařízení, ale pořád se dá vymyslet spousta věcí, abychom objem splnili podle našich představ.“

Oproti loňsku mají hráči za sebou výjezd na běžkách. „Šli jsme do něčeho nového,“ usmál se Frťala.

Túra už je známá věc.