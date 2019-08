Šípkovy vzpomínky: Hradecký útočník Jakub Šípek strávil minulý podzim na hostování v Chrudimi. „Hodně mi to otevřelo oči,“ vykládal po návratu.

Na jaře na něm byl vidět osobnostní i výkonnostní posun. Nakonec derby s Chrudimí rozhodl vítězným gólem. Co tentokrát?

Velký návrat: Jiří Janoušek kopal za Hradec od devíti let. Za první mužstvo deset roků, jen si odskočil na krátké hostování do Varnsdorfu, kde se potkal s koučem Votroků Zdenkem Frťalou.

Letos v létě však Hradec Janouška poslal pryč, neprodloužil mu smlouvu. A on zamířil do Chrudimi. Nyní se vrátí, tedy jestli bude zdravý.

„Musíme si na něj dát pozor. Při zakládání akcí je výborný,“ varoval brankář Radim Ottmar.

Penalty: Hradecká bolest. „Jsme snad evropský unikát,“ ulevil si kouč Frťala. Jeho tým zahazuje pokutové kopy ve velkém, naposledy v Třinci neskóroval Erik Prekop.

Kdo by šel na penaltu proti Chrudimi? Toť otázka. Asi by se dostalo na zkušené. Zkusil by štěstí Adam Vlkanova?

Ukáže se Vašulín? V zimě o něj měl Hradec velký zájem. Daniel Vašulín, útočník Chrudimi, se však nedohodl s klubem na podmínkách. Proto přijede jako soupeř.

„Nechtěli jsme mu dát vyšší smlouvu, než mají například Kuba Martinec nebo Rob Jukl. Řekl mi, že v Chrudimi vedle fotbalu chodí na brigádu, že mu to vyhovuje,“ vysvětlil ředitel Jiří Sabou.

Fanoušci: Derby s Chrudimí bylo v minulé sezoně zápasem s nejlepší návštěvou. Přišlo 2350 lidí, na Pardubice o čtyři stovky méně. Jak to bude v pátek?