Fotbalisté Trutnova chtěli v sobotním rivalském souboji navázat na úvodní dvě výhry z jarní části sezony, proti Náchodu se ale dočkali trochu překvapivě první bodové ztráty. Gólově se v souboji, který sledovalo 365 diváků, prosadili hostující Krejčík a domácí Balcar.

Zatímco podzimní derby na půdě Náchoda vyhrál Trutnov 1:0, odveta skončila nerozhodným výsledkem. | Foto: Jiří Petr

Osmnácté dějství Fortuna Divize C nabídlo mimo jiné krajské derby mezi fotbalisty Trutnova a Náchoda. Potkaly se tak aktuálně nejúspěšnější reprezentant regionu s tím nejméně úspěšným. Na hřišti to ale natolik vidět nebylo, oba tradiční rivalové se totiž rozešli smírně.

Fortuna Divize C, 18. kolo

Trutnov – Náchod 1:1 (1:1)

Na trutnovské umělce byly k vidění dva rozdílné poločasy. Do toho prvního nastoupili lépe nastavení hosté a do vedení se mohli dostat při šanci Bičištěho, jehož však vychytal skvělý Hampl. Na straně druhé zvonila tyč za zády Baláže, po půlhodině hry už ale začaly padat i góly.

Jako první se prosadil hostující Krejčík. Syn náchodského trenéra využil centru Punara a první jarní trefou svého týmu potěšil skupinku fanoušků svého týmu – 0:1.

Trutnov ale ve ztrátě dlouho nevydržel. Už ve 38. minutě podnikli domácí rychlý kontr, na jehož konci byl Balcar, jenž svou premiérovou divizní trefou srovnal na 1:1.

Jako první se v utkání střelecky prosadili fotbalisté Náchoda.Zdroj: Jiří Petr

Za domácí Trutnov vyrovnal posléze svou premiérovou divizní trefou Jaroslav Balcar.Zdroj: Jiří Petr

Po přestávce se výkon Trutnova zlepšil, k obratu ve skóre to ale nevedlo. Šance přitom byly k vidění na obou stranách. Zatímco na té hostující neuspěli v nadějných pozicích Krejčík s Vančákem, svěřencům trenéra Markse stála podruhé v utkání v cestě tyč Balážovy brány.

Fakta – branky: 38. Balcar – 32. Krejčík. Rozhodčí: Kvaček. ŽK: 1:4. Diváci: 365. MFK Trutnov: T. Hampl – Zieris, Macek, Mařas – Čechovič (68. M. Štěpánek), Zezula – M. Knap, J. Tobiáš (33. Balcar), Horčička – Trávníček, Brejcha. FK Náchod: Baláž – Zámečník, Locker, Punar, Světlík (82. Havlena) – L. Knap, Brich (67. Fenz), Petřík, Krejčík – Vančák (67. Ansorge), Bičiště (89. Hrubý).

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „V prvním letošním derby se nám nepodařilo navázat na dobré výkony z předchozích kol. Soupeř do utkání vlétl s obrovskou energií a my se tomu v úvodu nedokázali přizpůsobit. Hosté byli aktivnější a po zásluze se dostali do vedení. Po přeskupení řad jsme sice převzali otěže zápasu a dokázali vyrovnat premiérovou divizní brankou Balcara, na obrat to však bylo tentokrát málo. Šancí bylo dost, dvakrát nás zastavila tyč, potřebné štěstí jsme si ale zřejmě vybrali minulý týden proti Velkým Hamrům. Náchod si u nás za svou bojovnost bod zasloužil, my se musíme z utkání poučit a příště hrát jednoduše lépe. Přestože nám tentokrát chyběla potřebná kvalita, určitý posun oproti podobným podzimním zápasům s Bydžovem nebo Dvorem tam vidíme, a to je pro nás strašně důležité. Před jarní sezonou jsme kladli mimořádný důraz na vstup do druhé poloviny soutěže a sedm bodů z úvodních tří zápasů bereme.“

Karel Krejčík st., trenér FK Náchod: „Tentokrát jsme měli dobrý vstup do utkání, byli jsme aktivní a po zásluze se ujali vedení. V závěrečných minutách prvního poločasu nás soupeř začal přehrávat a podařilo se mu srovnat skóre. Ve druhé půli mohla jít obě družstva do vedení, ale branka už nepadla. V závěru jsme přežili tlak domácích a utkání skončilo zaslouženou remízou.“