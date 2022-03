Další tři se již několik sezon prezentují ve Fortuna Divizi C, tedy čtvrté nejvyšší soutěži v republice. Fotbalisté Dvora Králové nad Labem tu kroutí už 18. sezonu v kuse! Historicky tradičnější bašty Trutnov s Náchodem si zase před lety vychutnaly i vyšší třídy.

Podzim se nepovedl, musíme jezdit po zadku a pravidelně bodovat, říká Vitebský

Nyní ale kompletní trio stojí před jarní části ročníku 2021/2022 a v ní kluby čeká boj o holé přežití. Kompletní trojka totiž nezvládla podzimní část a s bilancí pouhých 12, 15, resp. 16 bodů je výrazně namočena v bitvě o záchranu.

Zimní přestávka proto u všech týmů nebyla jednoduchá, s ohledem na covidového „pomocníka“ ani nemohla být. Přesto v oddílech dělali maximum, aby se na jaře mohli poprat o udržení v soutěži. Jak se jim to bude dařit, to ukáže až samotné jaro. Deník ale přináší informace, jak se přes zimu změnily kádry krajských reprezentantů, co od jara očekávají trenéři a kdo se vlastně o dění v A týmech zmiňovaných klubů stará.

MFK Trutnov (12. místo, 16 bodů)

Tři své zástupce má Královéhradecký kraj ve Fortuna Divizi C a všechny čeká krušné jaro. Z tria Trutnov – Dvůr Králové nad Labem – Náchod jsou na tom tabulkově nejlíp svěřenci kouče Dvořáka, avšak čtyřbodový náskok na poslední příčku rozhodně není nijak zvlášť lichotivý.

MFK TrutnovZdroj: Jiří PetrNa vině jsou nevyrovnané výkony z první poloviny sezony, kdy Trutnovští byli schopni předvést leckdy výborný výkon, nikdy na něj ale o týden později nenavázali.

Na vině mohla být nezkušenost kádru, který se přes zimu neměnil. Opustila jej pouze klubová legenda Jan Šťastný, v brance by tak měl být jedničkou matador Kobos.

Cíl trenéra – Miloš Dvořák: „V dolní polovině tabulky je poskládána spousta mužstev a bodové rozdíly jsou minimální. I proto bychom se rádi co nejdříve posunuli do klidnějších vod.“

Soupiska – brankáři: Petr Kobos (1977), Matěj Hofírek (2001). Obránci: Matěj Mařas (1988), Petr Zieris (1989), Jiří Turner (1996), Lukáš Müller (1997), Jaroslav Balcar (1999), Miroslav Macek (1999), Ondřej Metlický (2001). Záložníci: Petr Holubec (1989), Martin Knap (1997), Josef Zezula (1998), Jan Herout (1999), Marcel Štěpánek (1999), Václav Dvořák (2000), Vojtěch Valášek (2000), Matěj Jirousek (2001), Vítězslav Horčička (2002). Útočníci: Patrik Brejcha (1998), Marek Rajnoch (2000), Jakub Slavík (2000).

Realizační tým – trenér: Miloš Dvořák. Asistenti: Oldřich Hanuš, Miroslav Hejna, Vladimír Marks. Vedoucí mužstva: Petr Brejcha.

Změny v kádru – odchody: Tomáš Kraus pracovně v Praze, Jan Šťastný Česká Skalice. Příchody: nikdo.

TJ Dvůr Králové nad Labem (13. místo, 15 bodů)

Remíza 1:1, to byl na podzim výsledek, z něhož měli Dvoráci doslova mrákoty. V pěti z šesti případů tým trenéra Kuneše vedl, aby výhru často i v úplném závěru ztratil. Jelikož se od této sezony hraje bez penaltových rozstřelů, poztrácel dlouholetý účastník divizní skupiny C hromadu bodů.

Výsledkem je až třinácté místo v polovině soutěžního ročníku a s ním spojené myšlenky na záchranu. Sestupovat se zástupcům klubu z břehu Labe nechce, důkazem budiž netradičně početné posílení kádru.

TJ Dvůr Králové nad LabemZdroj: Renata Jírová

Z pěti nových tváří se vyjímají dvě zkušená jména. Na bývalé opory ligového Hradce Králové Jiřího Janouška a Marka Plašila budou ve Dvoře hodně spoléhat. Stejně tak na kanonýra Davida Vitebského, jenž jen za podzimní část sezony stihl nastřílet úctyhodných jedenáct branek.

Unikátní příloha pro fotbalové fajnšmekry. Kupte si Deník v úterý 15. března

Cíl trenéra – Jiří Kuneš: „Jednoznačnou prioritou je záchrana divize. Je to náš sportovní cíl po nevydařeném podzimu. I když s ohledem na dobu koronaviru a válečné události je to vlastně celkem bezvýznamný problém. Na druhou stranu jsme na tréninku 5 x týdně a všem bych nám přál, aby se ta práce projevila a dobré výsledky byly odměnou za tu fotbalobou dřinu.“

Soupiska – brankáři: Vladimír Matula (1996), Miroslav Dobřichovský (1995). Obránci: Tomáš Picha (1991), Jiří Rejl (1989), Marek Plašil (1985), Pavle Stevanović (2002), David Sojka (1999), Petr Tomeš (1983). Záložníci: Jakub Štěrba (2000), Vojtěch Martinec (2000), Filip Machač (2004), David Ráliš (2002), Martin Ráliš (1995), Jiří Janoušek (1989), Martin Hruška (1981), Karel Krejčík (1993). Útočníci: David Vitebský (1997), Trpimir Vrljičak (2000), Radek Klazar (1992).

Realizační tým – trenér: Jiří Kuneš. Asistent: Martin Hruška. Vedoucí mužstva: Miloslav Tykal. Kustod: Vladimír Pavlis.

Změny v kádru – odchody: Monteiro Noque Růben Jocelino (návrat do Portugalska), Marek Vítek (návrat do Roudnice). Příchody: Marek Plašil a Jiří Janoušek (oba Horní Ředice – hostování), Pavle Stevanović (Rakovica, Srbsko – přestup), David Ráliš (Chrudim – hostování), Karel Krejčík (Libčany – hostování).

FK Náchod (16. místo, 12 bodů)

A do třetice boj o holé přežití. Nic jiného. Fotbalisté Náchoda absolutně nezvládli podzimní část sezony a se ziskem pouhých dvanácti bodů se krčí na posledním místě tabulky. Takový výkon se obvykle na jaře dohání zle a většinou končí sestupem.

FK NáchodZdroj: Jiří PetrPro svěřence trenéra Zdeňka Samka hovoří fakt, že nejbližší konkurence na tom není o moc líp. Jenže stačí úvodní dvě kola a vše může být jinak. „Jsme poslední, proto ani nemůžeme mít jiný cíl než záchranu,“ hlásí před startem kouč.

Upřímně, s ohledem na ne zcela zkušený kádr je Náchod velkým kandidátem na opuštění divizní společnosti.

Cíl trenéra – Zdeněk Samko: „Po podzimní části bohužel v tabulce figurujeme na poslední šestnácté příčce, proto ani nemůžeme mít jiný cíl, než je záchrana.“

Příprava: Votroci, Náchod a Trutnov pálili ostrými, navíc vzadu udrželi nulu

Soupiska – brankáři: František Baláž (1987), Jiří Hladík (1997). Obránci: Lukáš Světlík (2003), Tomáš Kabeláč (1993), Jan Fenz (1996), Jiří Podolník (1989), Vratislav Hak (2002), Martin Punar (1992), Dominik Kovář (1993). Záložníci: Jakub Čejchan (2002), Jakub Petřík (1999), Jan Melichar (2000), Patrik Simon (1991), Denis Doucek (2003), Marek Brich (1995), David Vencl (1999). Útočníci: Martin Malý (1990), Jan Ansorge (2000), Michal Rojšl (1993), Ondřej Tobiška (2005).

Realizační tým – trenér: Zdeněk Samko. Asistenti: Jaroslav Vejprava, Jaroslav Panenka. Kondiční trenér: Martin Malý. Vedoucí mužstva: Pavel Vítek. Zdravotník: David Vrzal. Sportovní masér – terapeut: Irena Krátká.

Změny v kádru – odchody: Jan Kabeláč (Slavia Hradec Králové – hostování). Příchody: Martin Punar, Jan Melichar, Jan Ansorge (všichni Velké Poříčí – hostování), Tomáš Kabeláč (Slavia Hradec Králové – hostování), Ondřej Tobiška (Vamberk – hostování), Vratislav Hak (Miletín – hostování).