Fortuna Divize C, 3. kolo

Ústí nad Orlicí – Dvůr Králové 2:1 (0:0)

Podobně jako všechna sobotní utkání, také to na Orlicku provázel po celých 90 minut déšť. V prvním poločase slušná návštěva branky neviděla, když v největší příležitosti vychytal ústeckého Langra v samostatném úniku gólman Matula.

Po hodině hry se hosté vztekali po neodpískaném tvrdém zákroku na polovině hřiště, po němž soupeř vyrazil do otevřené obrany a o pauze střídající Sokol umístěnou ranou otevřel skóre. Na to byl za protesty vyloučen hostující trenér Šturma a záhy byla domácím nabídnuta výhoda pokutového kopu. Střelu Tichého však skvělý Matula zneškodnil.

Divizní bilance Ústí n. O. se Dvorem Králové n. L. od sezony 2004/2005

Celkem 23 utkání - 11 výher Jiskry - 5 remíz - 7 výher Dvora

Doma Ústí n. O.: 7 3 2. Doma Dvůr Králové n. L.: 5 2 4

V 73. minutě byl v šestnáctce Jiskry nedovoleně zastaven Machač a kapitán Hruška z pokutového kopu vyrovnal na 1:1.

Hosté mohli být za aktivní hru odměněni i lepším výsledkem, místo toho však v úvodní minutě původně šestiminutového nastavení udeřil po standardní situaci svou druhou trefou Sokol. Krátce na to byl duel ukončen.

Fakta – branky: 64. a 90. (+1) Sokol – 73. Hruška z pen. Rozhodčí: Bečvář. ŽK: 5:6. ČK: 0:1 (64. Šturma – trenér). Diváci: 220. Poločas: 0:0. TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: Jech – Nemšovský, Skalický, Mikor, Langer – Hynek, Špatenka, Stránský, Tchanturia (85. Pavlásek) – Tichý, Leníček (46. Sokol). TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, Hospedales, Sojka, M. Hruška – Močkovský – M. Hrubý, Reichl (46. Machač, 85. Zivr), Suleiman, Allen – Vitebský.

Ohlasy trenérů

Evžen Kopecký, trenér TJ Jiskra Ústí nad Orlicí: „Pro nás to byl zápas, kterým jsme ukončili těžký týden, během něhož jsme za šest dnů odehráli tři soutěžní utkání. Kromě toho jsme neměli k dispozici Součka s Tulachem a myslím, že se to na nás podepsalo. První poločas byl od nás sice bojovný, ale nepřesný, a když už se naskytla tutovka tak jsme ji Langerem nevyužili. Až příchod Tomáše Sokola do druhého poločasu nás probudil, ujali jsme se jim vedení ale po naší neproměněné penaltě jsme naopak pokutový kop darovali hostům, kteří se nemýlili. Závěr byl hektický a my v něm byli šťastnější, a to opět díky Sokolovi. I když jsme tento duel vyhráli, rozhodně nebude patřit k našim výstavním, ale vydřeným. Dvůr byl nebezpečným soupeřem, s nímž jsme měli hodně práce.“

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Musím všechny naše hráče pochválit za velice dobrý týmový výkon. I přes tendenčně řízené utkání v Ústí nad Orlicí pro domácí tým naši hráči odvedli dobrou práci, na které se dá do budoucna stavět. Po utkání jsme Fotbalové asociaci ČR podali stížnost na rozhodování tohoto utkání. Musím vyzdvihnout domácí hráče a trenéra, kteří se nám za tu šaškárnu sami omlouvali.“