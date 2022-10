Kompletní sedmé dějství Fortuna Divize C o víkendu nabídlo třetí krajské derby v sezoně. Potřetí v něm figurovali fotbalisté Náchoda, po domácí bitvě s Trutnovem a výjezdu na stadion Nového Bydžova, se tentokrát týmu kouče Karla Krejčíka postavil Dvůr Králové nad Labem.

Fortuna Divize C, 7. kolo

Náchod – Dvůr Králové nad Labem 2:2 (1:0)

Dvoráci na hřiště rivala dorazili v roli posledního celku tabulky a navíc s pěti porážkami v řadě. Přesto derby zahájili lépe a v úvodních minutách byli lepším týmem. Sympatický výkon mohli hosté proměnit v úvodní gól ve 26. minutě, kanonýr Vitebský ale samostatný únik na gólmana neproměnil, když mu střelu domácí Baláž vyrazil.

A vyrazil ji tak šikovně, až z toho vznikla brejková akce. Ta už navíc gólová byla, když na druhé straně zakmital nohama šikovně Bičiště a na jeho následnou ránu hostující Václavík nedosáhl – 1:0.

Podzimní krajská derby



Náchod - Trutnov 0:1

Nový Bydžov - Náchod 2:1

Náchod - Dvůr Králové n. L. 2:2

Na náchodské fotbalisty vstřelená branka zafungovala jako živá voda. Rázem byli oni lepším týmem a mohli i přidat gólovou pojistku. Nic takového se však nestalo a po pár minutách druhé půle bylo vyrovnáno.

Aktivní Allen se ještě před Balážem neprosadil, odražený míč ale slušně trefil šikovný mladíček Hrubý a Dvůr byl zpět v zápase.

Hosté navíc nikterak bujarou oslavou gólu naznačili, že v zápase chtějí myslet na víc než remízu. Jenže to se přepočítali. Už za minutu totiž vyrobili ohromnou hrubku v defenzívě a tu trestal pohotově jejich jarní spoluhráč, dnes už na straně soupeře, Karel Krejčík mladší – 2:1.

Dvoru nezbylo než vrhnout všechny síly do útoku. Snahu hostujícího celku ale narušila akce soupeře, po níž mohli domácí definitivně pojistit své vítězství. Locker však pokutový kop namířil vysoko nad bránu a přišel trest. Na začátku závěrečné třetí minuty nastaveného času Hruška na polovině hřiště rozehrál Kapitáni Marek Brich (Náchod) a Martin Hruška.Zdroj: Michal Malýmíč do lajny na Rileyho, po jeho centru se k němu dostal Allen a nadvakrát překonal bezmocného Baláže.

Tentokrát už byla radost hostující družiny velkolepá a nechyběla ani africká salta v podání úspěšného střelce, pro něhož se jednalo o premiérovou trefu ve dvorském dresu. Na druhou stranu, ani jeden ze soupeřů si v tabulce nijak zvlášť nepomohl a rivalové zůstávají svorně u dna.

Fakta – branky: 27. Bičiště, 65. Krejčík – 63. Hrubý, 90. (+3) Allen Kwesi. Rozhodčí: Klír. ŽK: 4:3. Diváci: 105. FK Náchod: Baláž – Světlík, Punar, Locker, Daniel Král – Brich (22. J. Čejchan) – Simon (59. K. Krejčík), Jakub Petřík, D. Knespl (59. Gois) – Bičiště, Zámečník. TJ Dvůr Králové nad Labem: Václavík – T. Picha, Sojka, Hospedales, M. Hruška – Močkovský (46. Prokš) – Allen, Hrubý (90. M. Hák), Zivr (46. Machač), Riley – Vitebský.

Ohlasy na utkání

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „Utkání jsme nezačali podle našich představ, hosté byli v úvodu utkání aktivnější a také měli první šanci. Tu nedali a platilo nedáš – dostaneš. Šli jsme do vedení, vypracovali si řadu velkých brankových příležitostí, ale pořád bylo skóre po poločase jen 1:0. Ve druhé půli jsme vedení mohli několikrát navýšit, ale koncovka byla náš nepřítel. Fotbal toto všechno trestá, a tak nám soupeř po našem špatném odkopu vyrovnal. Přesto jsme záhy šli opět do vedení, v 90. minutě jsme nedali pokutový kop a fotbal nás za vše, co jsme prohospodařili, potrestal v 93. minutě vyrovnáním po zahraném trestném kopu a následném centru před naši branku. Z výsledku jsem velice zklamaný, takto lehce ztrácet body nemůžeme.“

Náchodský Krejčík po derby: Koncovka byla naším nepřítelem. Fotbal to trestá

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Měli jsme velice dobrý vstup do obou poločasů. V prvním herní převaha a ve 26. minutě stoprocentní šance. Bohužel nedáš – dostaneš. Z brejku ihned skórovali domácí. Do druhé půle jsme udělali hned dvě změny a myslím, že se nám tentokrát střídání povedlo. Po hodině hry přišlo vyrovnání, hráli jsme velice dobře. Dvě minuty na to soupeř z ojedinělé šance vstřelil náhodný gól. Vsadili jsme vše na ofenzívu a podařilo se nám zaslouženě v nastavění vyrovnat. Musím klukům poděkovat za přístup a nasazení. Tým se sehrává a pomalu se zvedá jak herně, tak týmovým pojetím hry. Je však potřeba být stále pokorní a pracovití, jsme na dlouhé cestě. V neděli přivítáme vedoucí Liberec, s tímto soupeřem můžeme jenom získat.“