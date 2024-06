/SESTŘIH/ Fotbalisté Nového Bydžova se v závěru sezony rozjeli. Po vítězství v posledním kole doma s Benešovem 3:0 slavili setrvání v divizi C, když jim v tabulce patří konečná jedenáctá pozice. Poslední třetina soutěže se jim povedla náramně (19 bodů), neboť byli třetí nejlepší za duem Benátky nad Jizerou (27) a Ústí nad Orlicí (21).

Sestřih z utkání divize C Nový Bydžov - Benešov. | Video: Josef Bekera

One man show Štěpána Blažka, jak jinak shrnout poslední partii sezony s ještě loni třetiligovým Benešovem. Bydžovský kapitán se nejprve trefil po čtvrthodině hry, kdy dostal přihrávku zprava, neukvapil se střelou z jedné, ale míč si zpracoval a poté ho nasměroval do šibenice. Podruhé rozvlnil síť po hodině hry bodlem z velkého vápna. O pár minutě později přesně zakončil rychlý protiútok.

Třiadvacetiletý podhrot RMSK se během jara dostal do parádní formy a střelecké pohody. Výsledkem je nejenom čistý hattrick v posledním mači, ale s celkovými patnácti brankami i konečné druhé místo v soutěži nejlepších kanonýrů divize C. Lepší byl jenom osmnáctigólový Jan Bednář z Ústí nad Orlicí.

DIVIZE, skupina C – 16. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FK Benešov 3:0 (1:0). Branky: 17., 62. a 69. Blažek. Rozhodčí: Chládek. ŽK: 1:1. Diváci: 165. N. Bydžov: Strýhal – Vincour, Pokorný, Staněk, Drobný – Podhajský (71. Macák), Trejbal, Blažek (88. Novák), Patka (76. Schober) – N. Bekera (76. S. Bekera), Kolář (76. Hruška). Benešov: Schummer – Vosáhlo, Vrňák, Kubiš, Čmovš – Čížek (46. Bílek), Pilík, Roháč (69. Tomek), Le Tuan Anh – Nešpor, Hampl (56. Sadyk).

Ohlasy

Bydžovský trenér Václav ŠormZdroj: RMSK CidlinaVáclav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Řekl bych, že to bylo zasloužené vítězství. Jsem rád za tým, že to takhle zvládl v posledním kole. Splnili jsme cíle, které jsme si před jarem dali. Myslím si, že týmovost rozhodla v celém jaře i v tomto zápase o tom, že jsme byli úspěšní. Vyhrála naše skvělá organizace hry, dobře jsme komunikovali a zavírali hlavně prostředek. Jakmile jsme ho v první půli otevřeli a soupeř se dostal do průnikových přihrávek nahoru, tak byl velmi nebezpečný. Na začátku jsme byli kvalitní na balonu a ujali se vedení. Pak přišla hluchá pasáž, kdy nás soupeř začal kolem 30. minuty přehrávat. Přežili jsme penaltu a ve druhém poločase se to zlomilo. Vycházeli jsme spíš z hlubšího bloku a chtěli vyjíždět do brejkových situací, kdy hostující obrana byla otevřená. Přechod dopředu jsme řešili velmi dobře, Bláža dal hattrick, Standa skvěle zachytal, nula vzadu, ale celý tým pracoval velmi dobře a to i v celé jarní části. Jsem rád, že jsme odměnili diváky, kteří nás povzbuzovali celé jaro.“

Petr Mikolanda, trenér Benešova: „Gratuluji domácím k zasloužené výhře. Za stavu 1:0 jsme nedali asi čtyři nebo pět šancí včetně penalty, ale měli jsme tentokrát také velkou chybovost. Druhá půle začala naší dominancí. Domácí hráli jednoduše, na brejky, chtěli víc, víc běhali, ale bylo to spíš o proměňování šancí. Bydžov měl čtyři střely na branku a dal tři góly. My jsme měli osm devět šancí plus penaltu, netrefili jsme branku.“

Další zápasy

Kosmonosy - Slavia Hradec Králové 4:2 (10. Hrdlička, 32. a 73. Pajer, 58. Šulc - 75. Rajnoch, 84. Týfa), Trutnov - Čáslav 1:1 (84. Doležal - 90. + 1. Chábera), Chrudim B - Vysoké Mýto 1:2 (25. Dostálek - 73. P. Dvořák, 78. Lněnička), Ústí n. O. - Turnov 1:0 (78. z pen. Souček), Spoje Praha - Hlinsko 2:2 (23. Madej, 87. Havrda - 16. Mayer, 66. Petráň), Letohrad - Velké Hamry 1:3 (14. Mišči - 28. Žitka, 75. Roll, 90. + 3. Svrček), Dobrovice - Benátky n. J. 1:2 (42. Pánek - 9. Glöckner, 47. z pen. Bodlák).