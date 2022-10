Katastrofální začátek a marná snaha o dohnání ztráty. Trutnov padl v Letohradě

Fortuna Divize C, 10. kolo

TJ Dvůr Králové nad Labem – SK Vysoké Mýto 0:2 (0:0)

Dvoráci s papírovým favoritem odehráli velmi dobrý zápas. V jeho průběhu se potvrdila slova šéfa lavičky, který už několik kol v řadě opakuje větu: Naše výkony mají stoupající úroveň.“

Křídelní záložník Ian Randy Kwesi Allen, pocházející z Trinidadu a Tobago, představoval pro defenzívu Vysokého Mýta neustálé nebezpečí.Zdroj: Renata JírováBylo tomu tak i proti Vysokému Mýtu. Domácí celek se soupeře z popředí tabulky nezalekl, naopak s ním sehrál velmi kvalitní partii. I přes těžký terén si diváci přišli na své.

V prvním poločase sledovali vyrovnaný fotbal s minimem šancí. Dvě si však přece jen vypracovali hosté, pokaždé ale byl na místě gólman Václavík, jenž potvrzoval formu z posledních zápasů.

Do druhého poločasu poslali oba trenéři totožné sestavy, postupně ale začali mít navrch domácí borci. Ti prokazovali touhu po druhém vítězství v sezoně a brzy si začali vytvářet i šance. Nejprve trefil aktivně hrající Allen břevno hostující branky, chvíli na to obešel gólmana Vitebský, s míčem se však dostal mimo střeleckou pozici.

Oba jmenovaní hráči znamenali pro hostující branku velké nebezpečí ještě jednou. Allenův trestný kop s námahou vyrážel brankář Černík na roh, vychytal i Vitebského poté, co jej do uličky vysunul kapitán Hruška.

Čtvrt hodiny před koncem se ke smůle Dvoráků potvrdilo otřepané nedáš – dostaneš. Gólman Václavík nejprve skvěle vystihl brejkový pokus soupeřova útočníka, pak ale zaváhal při odkopu, když míč poslal přímo na nohu Tomáška. Ten neotálel, balón si zpracoval a takřka z poloviny hřiště jej nasměroval do branky s takovou přesností, že zaskakující Suleiman neměl kousek před brankovou čárou šanci na něj doskočit – 0:1.

Domácí se už z těžkého direktu nevzpamatovali, tím spíš, když v 82. minutě po rohu přidal hlavou druhý úspěch soupeře Dvořák.

Náchodští v Benátkách nevystřelili na branku. Domácí tým potvrdil roli favorita

Fakta – branky: 75. Tomášek, 82. J. Dvořák. Rozhodčí: Z. Novotný. ŽK: 0:2. Diváci: 310. TJ Dvůr Králové nad Labem: Václavík – Prokš (64. Mertlík), John, Hospedales, T. Picha – Allen, Močkovský (64. Suleiman), Bína, M. Hrubý (85. Sojka), M. Hruška – Vitebský. SK Vysoké Mýto: V. Černík – Hlavsa, Lněnička, Valášek, Javůrek – Mokrejš (64. Wimmer), Trnka, Tomášek, Habrman (78. J. Dvořák), Kopřiva (84. Hrubý) – Haladei (84. Benda).

Ohlasy trenérů

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Výsledek je pro nás hodně krutý. Jednalo se o naprosto vyrovnané utkání, v němž se střídaly pasáže, kdy byl lepší soupeř a kdy naopak my. Fotbal se ale hraje na góly. Za bezbrankového stavu jsme si vypracovali tři dobré gólové příležitosti, nepodařilo se nám však vstřelit branku a soupeř po chybě našeho gólmana udeřil. V té chvíli jsme se soustředili na vyrovnání, ale bohužel hosté ze standardní situace přidali druhý gól. Diváci sledovali velice dobré utkání, nás nyní hodně mrzí, že z něho nemáme ani bod. Na podzim je před námi ještě pět utkání a musíme se soustředit na to, abychom posbírali co nejvíce bodů.“

Dvorským příznivcům se duel proti Vysokému Mýtu musel líbit. Jen ten výsledek nebyl zdaleka ideální.Zdroj: Renata JírováMartin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: „Myslím, že diváci sledovali ve Dvoře Králové nad Labem nadprůměrné divizní utkání hrané z obou stran s vysokým nasazením a množstvím brankových příležitostí, byť částečně ovlivněné horším terénem. My jsme jako obvykle z těch vypracovaných šancí, které mohly a měly skončit gólem, nic nevytěžili, takže až neuvěřitelná situace, z jaké umí skórovat snad jen Ibrahimovič a Tomášek, zlomila utkání čtvrt hodiny před koncem v náš prospěch. Výsledek potom ještě potvrdil střídající Dvořák, který hrál poprvé po vypršení disciplinárního trestu. Tří bodů získaných z tohoto těžkého zápasu si ceníme. V domácím celku mě zaujal především výborný křídelní hráč Kwesi Allen, který pro nás byl stálou hrozbou.“