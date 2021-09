Přesto šel Trutnov krátce po přestávce do vedení. „Skóre jsme otevřeli krásnou brankou Krause a soupeř pak vsadil všechno na jednu kartu. Měli jsme tam brejky, škoda, že se nám nepovedlo přidat druhý gól. Před vyrovnáním tam byla zbytečná chyba, přesto jsme ještě za stavu 1:1 nastřelili břevno. Dílo zkázy bylo dovršeno v poslední minuty, kdy přišel brejk, faul v pokutovém území a trefa hostů z penalty,“ smutnil Dvořák.

Trutnov v 6. kole Fortuna Divize C podlehl týmu Vysokého Mýta. | Foto: Miloš Šálek

Fortuna Divize C poračovala v sobotu a neděli šestým kolem.

