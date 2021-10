Nečekaného hrdinu oslavuje po sobotním odpoledni fotbalový Trutnov. Dlouho bezbrankové utkání na hřišti Horek nad Jizerou rozhodl jediným gólem devatenáctiletý Vítězslav Horčička. Odchovanec Trutnova se přitom do klubu vrátil teprve před týdnem z libereckého Slovanu, kde působil v dorostenecké kategorii.

Trutnovský divizní dres Horčička poprvé oblékl již před týdnem, kdy šel na hřiště v 62. minutě domácího zápasu s Tochovicemi (4:2). Na trávníku středočeského klubu jej už ale kouč Miloš Dvořák využil v základní sestavě a šikovný mladík se mu odvděčil nejen kvalitním výkonem, ale také vítěznou brankou. Tu zaznamenal v 65. minutě.

„Víťa je odchovanec našeho klubu, který před časem odešel do Liberce, kde je na škole a hraje za libereckou juniorku. Nebyl ale moc vytížený, tak si hledal jiné angažmá. Měl nabídky i z vyšší soutěže, ale kvůli škole upřednostnil náš klub a šel nám pomoci,“ pronesl na adresu mladého šikuly trutnovský lodivod Miloš Dvořák.

Zbylé dva krajské týmy v 9. kole neuspěly. Dvůr Králové doma podlehl Kolínu, Náchod soupeři z Libiše.

FK Horky nad Jizerou – MFK Trutnov 0:1

Středočechy před utkáním zdobila dobrá pověst z výkonů na začátku soutěžního ročníku, přesto do utkání výrazněji lépe vstoupil Trutnov. Hlavně v prvním poločase hosté určovali tempo hry a velká škoda, že převahu nedokázali vyjádřit střelecky. Martin Knap dokonce neproměnil ani pokutový kop.

Úvod druhé půle už se Východočechům tolik nepovedl, přišla ale 65. minuta a v ní gólový úspěch Horčičky, jenž za záda gólmana Durova dorazil střelu Slavíka – 0:1. Stejný hráč mohl i zvýšit na dvoubrankový rozdíl, nakonec ale Trutnovští opěvovali především gólmana Kobose, jenž dvěma skvělými zákroky uchránil tým od vyrovnání, jednou jej navíc na brankové čáře zastoupil Jirousek.

Fakta – branka: 65. Horčička. Rozhodčí: Coufal. ŽK: 2:1. Diváci: 73. Poločas: 0:0. MFK Trutnov: Kobos – Balcar, Zieris, T. Kraus, Zezula (73. J. Čech) – Marcel Štěpánek (84. Valášek), M. Knap, Horčička (73. P. Holubec), Brejcha (77. Jirousek) – Rajnoch, Slavík.

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „První poločas byl z naší strany lepší než druhý, domácí jsme suverénně přehráli a kdybychom vedli 4:0, tak se nikdo nemohl divit. Klobouk dolů před kluky za to, jak utkání zvládli. Teď bychom to potřebovali potvrdit doma, aby to vítězství mělo opravdu svou váhu.“

FK Náchod – TJ Sokol Libiš 2:3

Další domácí zaváhání si v 9. divizním kole připsali fotbalisté Náchoda. Svěřenci kouče Václava Kotala proti Libiši nezvládli úvodní poločas a hostům dovolili dvěma góly odskočit do velmi příjemného náskoku.

Libiš mohla ze dvou dalších šancí přidat góly i ve druhém poločase, proti byl ale jednou gólman Hladík a podruhé břevno náchodské branky. Pro hosty tak přišel trest. V 65. minutě po centru zprava snížil Vancl a za dalších deset minut vyrovnal Petřík. Obrat se ale nekonal, naopak v první minutě nastavení se v šestnáctce hravě obtočil Moravec a přesnou ranou k tyči zajistil hostům vítěznou radost.

Fakta – branky: 65. Vencl, 74. Petřík – 10. Lohoyda, 38. Vetešník, 90. (+1). Moravec. Rozhodčí: Brychta. ŽK: 2:3. Diváci: 170. Poločas: 0:2. FK Náchod: Hladík – Světlík (46. Volf), M. Jandík, Brich, Šustek – Vencl, Kabeláč (64. Fenz), Šesler, Malý – J. Petřík, Hlaváč.