Když se v divizi potkají fotbalisté Dvora Králové nad Labem a Brandýsa nad Labem, pokaždé to skončí výhrou domácího mužstva. Tradici neporušil ani historicky čtvrtý vzájemný střet obou soupeřů, který se hrál v neděli na východě Čech.

Zatímco na začátku jara se Dvoráci v koncovce nebývale trápili, za poslední tři domácí zápasy nastříleli soupeřům rovných deset branek. | Foto: Renata Jírová

Fotbalisté Dvora Králové nad Labem zvládli za tři body třetí domácí zápas v řadě. Výsledkem 3:1 přehráli soupeře z Brandýsa nad Labem a v tabulce Fortuna Divize C poskočili čtyři kola před koncem na čtrnáctou příčku.

Výhra rozdílem dvou branek navíc znamená, že mají svěřenci trenéra Zbyňka Dujsíka s tabulkovým sousedem lepší vzájemnou bilanci (3:1, 0:1), což by se na konci sezony mohlo hodit. V dalším utkání čeká Dvoráky prestižní podkrkonošské derby na hřišti Trutnova.

Fortuna Divize C – 26. kolo

Dvůr Králové n. L. – Brandýs n. L. 3:1 (3:0)

Vyrovnané podzimní střetnutí mezi oběma soupeři rozsoudila penalta proměněná kapitánem Brandýsa Folwarcznym a stejný hráč se z pokutového kopu prosadil také v nedělní odvetě. Tentokrát ale jeho trefa z 51. minuty stačila jen na zkorigování výsledku. V té době už totiž Středočeši na stadionu pod Hankovým domem prohrávali rozdílem tří branek.

Úspěšní střelci Patrik Šťastný a Kalilou S TrawallyZdroj: Renata JírováNa vině bylo dění v prvním poločase, který svěřencům trenéra Zbyňka Dujsíka vyšel nad očekávání. Hosté měli velmi dobrý vstup do zápasu a především rychlá křídla dávala tušit, že domácí hráče nečeká snadný duel.

Zlom ale přišel po necelé půlhodině hry. Na rohový kop Votrubce si ukázkově naběhl Picha a svým třetím jarním gólem poslal svůj tým do důležitého vedení. Za dalších osm minut diváci oslavovali dalšího střelce. Allenovu štiplavou ránu gólman Panzner pouze vyrazil do míst, kde si nabíhal S Trawally a ten úspěšnou dorážkou dal vzpomenout na svůj střelecký počin ze zápasu proti rezervě Chrudimi – 2:0.

Ještě veseleji bylo ve dvorském táboře minutu před pauzou. Faul na Machače znamenal pokutový kop a chladnou hlavu při jeho exekuci zachoval Šťastný.

Brzy po pauze přišlo již zmiňované snížení z kopačky Folwarcznyho, další korekci už ale domácí svému soupeři nedovolili. Pravda, ve druhém poločase se na hřišti více diskutovalo než hrálo, rozhodčí v této části hry rozdal po čtyřech kartách na obou stranách.

Fakta – branky: 28. Picha, 36. S Trawally, 44. Šťastný z pen. – 51. Folwarczny z pen. Rozhodčí: J. Bednář. ŽK: 5:4. Diváci: 250. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – P. Šťastný, D. Vitebský, T. Picha, Prokš (46. Tuťálek) – Ramdeen (30. Augustin), Allen (90. O. Štědrý), Votrubec, Hospedales, Machač (90. Sojka) – S Trawally (75. M. Hrubý). FK Brandýs nad Labem: Panzner – Plucha (46. Šára), Studecký, Folwarczny, Malák – Bárta (46. Svoboda), Dosoudil (73. Stross), Hrčka, Nykodým – Majer (64. Fabian) – Šmejkal.

Ohlasy trenérů

Martin Hruška, asistent trenéra TJ Dvůr Králové nad Labem: „Zvládli jsme velmi těžký zápas s nelehkým soupeřem. V koncovce jsme byli efektivnější a tím, že všichni hráči dřeli až do konce jsme zaslouženě vyhráli.“

Petr Hejno, trenér FK Brandýs nad Labem: „Od začátku zápasu domácí sice drželi míč častěji na kopačkách, byli jsme to ale my, kdo se dostával do šancí. Proměnit jsme je ale nedokázali a tak trestali domácí, když jsme do přestávky třikrát inkasovali. Malou naději vykřesal v 51. minutě Folwarczny, bohužel pak soupeř dokázal hru rozkouskovat. Jestli se ve druhé půli hrálo 15 minut čistého času, tak je to hodně. To by nás ale vůbec nemělo omlouvat. Ze Dvora se vracíme bez bodu a čekají nás velmi těžká poslední čtyři kola soutěže.“

Program namočených mužstev v závěru jara

27. kolo: Čáslav – Nový Bydžov, Letohrad – Dobrovice, Trutnov – Dvůr Králové nad Labem, Brandýs nad Labem – Hlinsko, Náchod – Velké Hamry.

28. kolo: Nový Bydžov – Letohrad, Dvůr Králové nad Labem – Čáslav, Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Labem, Dobrovice – Náchod.

29. kolo: Nový Bydžov – Dobrovice, Letohrad – Dvůr Králové nad Labem, Čáslav – Hlinsko, Liberec B – Náchod.

30. kolo: Dvůr Králové nad Labem – Nový Bydžov, Hlinsko – Letohrad, Ústí nad Orlicí – Čáslav, Turnov – Brandýs nad Labem, Náchod – Chrudim B.