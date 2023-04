/DIVIZE/ Fotbalisté Nového Bydžova na svém pažitu nestačili na vedoucí Liberec B, kterému podlehli po boji 0:2. Doma se jim na jaře nedaří. Na hřištích soupeřů je tomu přesně naopak. Potvrdí novic soutěže lepší venkovní bilanci o nadcházejícím víkendu na půdě chrudimské rezervy?

Pokud si fanoušci Nového Bydžova chtějí zakřičet gól, musí jezdit na venkovní utkání. Doma se to totiž nedaří. Nováček v jarní části divize C v domácím prostředí zatím neskóroval. A to už tam sehrál čtyři mače. K porážkám s Hlinskem 0:3, Benátkami nad Jizerou 0:4 a Velkými Hamry 0:3 teď přidal další, když podlehl liberecké rezervě 0:2. Nutno ale zmínit, že proti nim stál ve všech případech tým z nejlepší pětky soutěže.

Proti suverénovi této divizní sezony se Bydžov prezentoval vcelku solidně. Výjimkou byla úvodní patnáctiminutovka, kdy lídr na hřišti jasně dominoval a mohl klidně rozhodnout. Jenže to se nestalo, branku z několika tutovek nevstřelil a tak musel hrát na sto procent až do konce. Po trefě Lupoměského ze 31. minuty čekal na vítěznou pojistku až do nastaveného času.

DIVIZE, skupina C – 22. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – FC Slovan Liberec B 0:2 (0:1). Branky: 31. Lupoměský, 90. (+1) M. Lexa. Rozhodčí: Gerhardt. ŽK: 2:2. ČK: 1:0 (90. + 3. Jak. Novák). Diváci: 253. Poločas: 0:1. Nový Bydžov: Strýhal – M. Vincour (69. Špinka), Jak. Novák, P. Mokošín, Drobný – Jak. Trejbal (46. M. Marek), Štajer, Š. Blažek, Zvěřina – N. Bekera, M. Holec (78. P. Pokorný). Liberec B: Pešl – K. Michal, Lehoczki, Govaers – Winkler (56. Yuzvak), Lexa (90. + 1. Horňáček), Varfolomieiev, Polyák, Lupoměský (75. Daněk) – Hadaščok (90. + 1. Valenta), Hudák.

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Přes to všechno z výsledku panuje zklamání. Dokázali jsme překlenout špatný začátek, kde jsme přežili klinickou smrt, protože jsme mohli prohrávat 0:3. Od 15. minuty i pod dojmem toho, že hosté nejsou úplně ready, jsme dokázali i my soupeře větrat. Strašná škoda, že jsme nedali gól, neboť když máte proti takovému soupeři šance, tak aby byl výsledek pro vás příznivý, musíte je prostě proměnit. Jinak jsme odehráli slušný part, kluci se snažili. Byť soupeř byl kvalitní a mohl několikrát rozhodnout, rvali jsme o body až do konce.“

Josef Petřík, trenér Liberce B: „Do utkání jsme dobře vstoupili, do 14. minuty jsme měli čtyři obrovské gólovky, bohužel jsme je neproměnili. Jak to bývá, postupem času se začala hra vyrovnávat. Ztratili jsme jednoduché balony, nedobrali jsme druhé míče a soupeř se trochu osmělil, měl centry, závary, střely z dálky. Panovala nervozita a z naší strany lehce opadlo tempo hry. Do zápasu jsme se vrátili ještě v první půli a dali jsme zasloužený gól na 1:0. Druhá půle byla v naší režii, drželi jsme balon, nastřelili ještě dvě tyče a břevno. Měli jsme množství nevyužitých šancí, což se nám mohlo vymstít. I když soupeř neměl žádnou stoprocentní šanci. Druhý gól jsme přidali až v 90. minutě, ale vítězství je zasloužené. Jsem rád, že to kluci zvládli.“

Dvůr Králové nad Labem - Náchod 0:2 (34. a 46. Rajnoch), Trutnov - Brandýs nad Labem 4:2 (58. Zezula, 69. Štěpánek, 71. a 80. Slavík - 15. Šmejkal, 28. Bárta), Dobrovice - Benátky nad Jizerou 2:0 (37. a 76. Volf), zápasy Ústí nad Orlicí - Turnov, Hlinsko - Velké Hamry, Letohrad - Chrudim B a Čáslav - Vysoké Mýto byly odloženy.

V dalším kole se celek RMSK Cidlina představí ve východočeském derby na trávníku béčka Chrudimi. Utkání se hraje v neděli 23. dubna od 10.15 hodin.