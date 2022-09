Stejný výsledek jako před týdnem. Krutá série dvorských porážek neúprosně roste

Dvorští fotbalisté soupeře z Velkých Hamrů porazit mohli. Aby se jim to však podařilo, museli by Severočechy dorazit po šťastné vyrovnávací trefě na 1:1. To se jim ale nepovedlo a naopak záhy sami dvakrát inkasovali.

Dění v utkání Dvora Králové nad Labem s Velkými Hamry mapovala pod Hankovým domem Renata Jírová. | Video: Renata Jírová