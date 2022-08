Dvoráci rozjeli novou éru. Výhru nad Dobrovicí vystřílel nigerijský Suleiman

Fortuna Divize C

Turnov – Trutnov 1:2 (0:1)

Takhle by to šlo! Trutnováci hned na úvod nového ročníku divizní skupiny C navázali na loňskou úspěšnou sezonu a kvalitním výkonem přehráli Turnov 2:1. Hosté od začátku útočili, dokázali si vypracovat i nadějné příležitosti a po čtvrthodině šli také zaslouženě do vedení.

Prosadil se ten, kdo má na práci hlavně defenzivu. Po rozehraném rohovém kopu zakončoval za záda brankáře Kopala.

Stav 0:1 vydržel až do 72. minuty, ve které předvedl pěknou individuální akce Štěpánek a svému týmu zajistil už dvoubrankový náskok. Velká škoda, že hosté záhy dovolili soupeři snížit z pokutového kopu (1:2). V závěrečných minutách už si ale Východočeši zaslouženou výhru vzít nenechali a do soutěže vstoupili tříbodovým ziskem.

Fakta – branky: 77. Petržilka z pen. – 15. Zieris, 72. Štěpánek. Rozhodčí: Klír. ŽK: 3:2. Diváci: 280. MFK Trutnov: Hofírek – Macek, Zieris, Turner – Marcel Štěpánek, M. Knap, Jirousek (59. Trávníček), Zezula – Brejcha (70. Rajnoch), Slavík (87. Balcar), Čechovič.

Ohlas hostujícího trenéra

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Proti nováčkovi soutěže jsme začali velice dobře. Zaskočili jsme domácí aktivní hrou, díky níž jsme si vytvářeli také dostatek šancí. Namísto poločasového vedení o tři branky z rychlých křídelních akcí nás zachránila až nacvičená situace po rohovém kopu. Do druhé půle udělal soupeř tři změny v sestavě a hra v poli se vyrovnala. Podařilo se nám přidat druhou branku, záhy jsme ale hloupým faulem v pokutovém území věnovali gól i soupeři. Vítězství jsme si však již vzít nenechali. Výborně zahrála obrana vedená Petrem Zierisem, rovněž Marcel Štěpánek nechal na hřišti všechno. Pochvalu ale zaslouží celý tým a jsem rád, že po nelehké přípravě se nám podařilo získat tři body. Máme náročný los a dobrý vstup do soutěže je pro mladý kádr velmi důležitý.“