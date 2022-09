Fortuna Divize C, 8. kolo

Dvůr Králové nad Labem – Liberec B 2:1 (1:1)

„Naše hra má stoupající úroveň, tým maká v tréninku a výsledky snad brzy přijdou.“ Podobná slova užívá v posledních týdnech trenér královédvorských fotbalistů František Šturma. Pravda, kádr mužstva se přes léto změnil k nepoznání a ani los úvodních kol k týmu nebyl zrovna přívětivý. Leč výsledek, jaký kouč naposledy vzýval, se konečně dostavil, ačkoliv ve chvíli, kdy s ním ani sám šéf střídačky vůbec nepočítal.

Rezerva libereckého SlovanuZdroj: Renata JírováVždyť rezerva ligového Slovanu dorazila na břeh Labe v reprezentační přestávce a v její sestavě se tak objevila známá jména včetně Guinejce Kamsa Mary či mladíčka Ivana Varfolomeeva z Ukrajiny. Co víc, domácím se při předzápasové rozcvičce zranil útočník Vitebský a počítat trenér nemohl ani s brankářskou jedničkou Matulou či tvořivým Nigerijcem Sulejmanem.

Dvoráci se ale postavili osudu. Na kombinační hru soupeře po celých devadesát minut odpovídali bojovností a co víc, s kvalitou lídra tabulky rostl i jejich výkon.

Přesto šli hosté ve 28. minutě do vedení, když si ideální prostor ke střele našel Kytka a dobře umístěnou ranou nedal Václavíkovi šanci. Radost z vedení však Severočechům dlouho nevydržela. Na druhé straně se domácím povedla krásná akce, na jejímž konci byl pohotový Machač – 1:1.

Sympatické gesto

Sympatické gesto směrem k fanouškům dvorského klubu předvedla v neděli výprava libereckého Slovanu. Jeho hráči před utkáním pozdravili diváky a těm nejmenším rozdali šály a další předměty v klubových barvách.

Po chvíli mohlo být ve dvorském táboře ještě veseleji, pokutový kop za faul na Machače ale kapitán Hruška neproměnil.

Brzy po pauze přišla pro domácí krutá rána. Ostrý faul na Machače odnesl dvorský štírek vážným zraněním klíční kosti, po kterém zamířil do nemocnice a v úterý se musel podrobit operaci. Na podzim si již fotbal určitě nezahraje.

I bez něho tým nechal na hřišti duši a odměněn byl v 70. minutě. Hostující gólman předvedl hrubku jak z okresního přeboru a ve správným moment byl na správném místě Hrubý – 2:1.

Ve zbytku utkání se hosté tlačili za vyrovnáním, s výbornými zákroky se musel několikrát vytasit brankář Václavík a právě s jeho velkým přispěním nakonec domácí vydřené vítězství uhájili.

Utkání rozhodl Matyáš Hrubý (vpravo)Zdroj: Renata Jírová

Fakta – branky: 29. Machač, 70. Hrubý – 28. Kytka. Rozhodčí: Kvaček. ŽK: 2:4. Diváci: 385. TJ Dvůr Králové nad Labem: Václavík – T. Picha, John, Hospedales, M. Hruška – Močkovský (75. Sojka) – Allen, Bína, M. Hrubý, Zivr (50. Prokš) – Machač (57. Prokůpek).

Ohlasy trenérů

František Šturma, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Nastoupili jsme proti nejlepšímu týmu soutěže, který do neděle neztratil ani bod. Po celé utkání tým pracoval velice dobře takticky, hráli jsme to, co na takového soupeře platí a vytvářeli jsme si i několik brankových příležitosti. Jsem nesmírně hrdý na hráče poté, co otočili utkání v náš prospěch a dovedli jej k vítězství. Musím je pochválit za velice dobrý a bojovný výkon, stejně tak za dodržení taktiky, s jakou jsme do zápasu šli. Musíme přiznat, že soupeř byl kvalitní a v některých fázích hry velice nebezpečný. Ukázalo se však, že každý zápas je jiný a nikdo není neporazitelný. Zvlášť v případě, kdy se všichni hráči obětují pro úspěch celého týmu. Těší mě, že se naše hra postupně zlepšuje.“

Josef Petřík, trenér FC Slovan Liberec: „Utkání se hrálo na velmi těžkém terénu, což nahrávalo domácím, kteří hru neustále přerušovali. Prakticky nebyly žádné balony ve hře, místo toho se házely auty, byly fauly a ležení na trávníku. Utkání postrádalo jakékoliv tempo. I přes náš velmi podprůměrný výkon jsme zápas měli určitě zvládnout. Vytvořili jsme si velké množství gólových příležitostí, ovšem žádnou z nich jsme neproměnili a po hrubé gólové chybě jsme inkasovali branku 1:2, což už se nám nepovedlo otočit. Šance jsme si přitom opět vytvořili stoprocentní z malého vápna. Těžko vyhrávat zápasy, když nedáme takové góly… Jednou to přijít muselo, je nám to strašně líto. Mysleli jsme si, že prohra přijde po daleko lepším výkonu. Určitě mi chyběl v naší hře větší pohyb a energie i větší chuť se o výsledek poprat.“