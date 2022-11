Další bídný podzim Náchoda v divizi zpečetěn už třetí neproměněnou penaltou

A od remízy Trutnov nebyl daleko ani proti Benátkám. Úvodní poločas sice patřil herně třetímu celku tabulky, v tom druhém ale dobýval branku především domácí tým a jen nedostatek střeleckého štěstí mu nedovolil výsledek zvrátit.

Fortuna Divize C, 15. kolo

MFK Trutnov – SK Benátky nad Jizerou 1:2 (1:2)

Hosté na břeh Úpy přijeli velice dobře připraveni a soupeři naprosto nedovolili předvádět hru, s jakou se Trutnov prezentoval v předchozích výsledkově úspěšnějších duelech. Byli to naopak Středočeši, kteří v prvním poločase tvrdili muziku a udávali tempo zápasu.

Momentka z utkáníZdroj: Jiří PetrZa to byli odměněni dvěma gólovými situacemi. Ve 27. minutě otevřel střelecký účet zápasu na přední tyči hlavičkující Vobořil, dvě minuty na to přistál míč na ruce domácího stopera Zierise a Bodlák z pokutového kopu náskok hostů zdvojnásobil – 0:2.

Když už se zdálo, že stejný stav vydrží do poločasové přestávky, napřáhl kousek za šestnáctkou Čechovič a povedenou ranou vrátil Trutnov do hry – 1:2.

Vstřelená branka jako by domácí polila živou vodou. Ve druhé půli to byli oni, kdo častěji útočil a při velké šanci Knapa zachránil hostům těsný náskok brankář Dědek. Více tutovek už pevná obrana soupeře Trutnovským nenabídla a domácí tak podzim zakončili těsnou porážkou znamenající mírný pokles na šesté místo.

Fakta – branky: 45. (+1) Čechovič – 27. Vobořil, 29. Bodlák z pen. Rozhodčí: Bečvář. ŽK: 2:5. Diváci: 100. MFK Trutnov: T. Hampl – Macek, Zieris (39. Mařas), Zezula – Marcel Štěpánek, M. Knap, Trávníček, Brejcha, J. Tobiáš – Slavík, Čechovič. SK Benátky nad Jizerou: Děděk – Zabilanský (66. Slicho), Kopa, Glöckner, Komma – Knobloch, Komárek (90. Poustecký), Bodlák (78. Boček), Vobořil, Mbah (66.Šimeček) – Mil. Macek

Ohlasy na utkání

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Připravovali jsme se na velice kvalitního soupeře, o kterém jsme věděli, že málo gólu inkasuje a poměrně dost jich střílí. Myslím si, že právě tohle se potvrdilo. V prvním poločase byli Vladimír MarksZdroj: Jiří Petrhosté více na míči, byli lepší a nebezpečnější. I když si myslím, že si vyložené šance nevytvářeli. Tak, jak to dělají dobré týmy, i Benátky si pomohly standardní situací a z rohového kopu nám vstřelily gól. Druhý padl z penalty po naší nešťastné ruce. Do druhého poločasu jsme si řekli, že už není na co čekat. V první půli jsme chtěli hrát trpělivě a spíše čekat na to, co předvede soupeř. Řekl bych, že se hra po pauze minimálně vyrovnala. Měli jsme šance na to, abychom utkání alespoň zremizovali. Se štěstím jsme brankový stav mohli třeba i otočit. To se nám bohužel nepovedlo. Jsem rád, že se naše hra ve druhém poločase zvedla a že jsme podzimní část sezony zakončili důstojně.“

Tomáš Staněk, trenér SK Benátky nad Jizerou: „Získali jsme strašně moc cenné tři body, za které jsem hrozně rád. Myslím si, že v prvním poločase jsme hráli přesně to, co jsme chtěli hrát. Vycházela nám i přechodová fáze. Pomohli jsme si standardními situacemi. První branku jsme vstřelili ze secvičeného rohového kopu, druhou z penalty. Trošku tento zápas ovlivnila inkasovaná branka do šatny. Soupeři jsme dali čuchnout a on na nás ve druhé půli nastoupil. Posledních třicet minut jsme strašně moc bojovali, neměli jsme míč, kazili jsme v přechodové fázi. Domácí byli těchto třicet minut lepší, vytvořili si tlak, který vyvrcholil brankovou příležitostí, při které nás podržel Děda (Lukáš Dědek), když domácí hráč byl zcela sám před ním a on jej vychytal. Naši kluci příkladně bojovali, naběhali strašně moc kilometrů, protože téměř neustále běhali bez míče. Jak jsem již řekl, jsou to hrozně cenné tři body. Toto vítězství nám dává klid do zimní přípravy, abychom se dobře připravili na další část sezony.“