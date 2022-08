Začít jinak než loni. Tohle musel být hlavní cíl všech krajských mužstev účastnících se Fortuna Divize C. Však mají Trutnov, Náchod i Dvůr Králové nad Labem v živé paměti záchranářské starosti z letošního jara.

VŠUDE MĚNILI TRENÉRY

Jaké tedy byly vyhlídky před podzimním startem? To jsme si v předsezonní příloze Deníku FOTBALOVÝ PODZIM se všemi oddíly prozradili. A věřte, že ony vyhlídky byly naprosto nečitelné. Na tradičních divizních adresách v Královéhradeckém kraji totiž došlo v létě k hromadě změn. Kádr se nejvíc protočil ve Dvoře Králové nad Labem, pozadu nebyli Náchodští a především ztráty počítali v Trutnově.

Tak trochu kuriózně navíc všude měnili trenéry. Trutnov po Miloši Dvořákovi převzal novic mezi kouči Vladimír Marks, v Náchodě Zdeňka Samka vystřídal ostřílený Karel Krejčík a do Dvora Králové nad Labem po Jiřím Kunešovi přišel neméně zkušený František Šturma.

TŘI VYPADLI Z MOL CUPU

Premiéry si koučové odbili v předkole MOL Cupu, přičemž nikdo z nich do prvního kola postoupit nedokázal. Náchod se po penaltovém rozstřelu sklonil před Velkými Hamry, Trutnov nestačil na Ústí nad Orlicí (0:4) a Dvoráci padli 1:3 v Novém Bydžově.

Bydžovští vstoupili do divize těsnou porážkou. Kouč Průcha byl z výkonu zklamán

Tím už se dostáváme k diviznímu nováčkovi. RMSK Cidlina by po návratu do čtvrté nejvyšší soutěže v republice nemusel hrát druhé housle. Pod velením Petra Průchy tým naprosto suverénně ovládl krajský přebor, jádro mužstva zůstalo pohromadě a pro soutěž by Nový Bydžov mohl být oživením.

MFK Trutnov (loni 8. místo)

Soupiska – brankáři: Matěj Hofírek (2001), Tadeáš Hampl (2003). Obránci: Matěj Mařas (1988), Petr Zieris (1989), Jiří Turner (1996), Jaroslav Balcar (1999), Miroslav Macek (1999), Ondřej Metlický (2001), Martin Sapár (2003), Jakub Tobiáš (1999). Záložníci: Martin Knap (1997), Josef Zezula (1998), Jan Herout (1999), Marcel Štěpánek (1999), Václav Dvořák (2000), Matěj Jirousek (2001) Ondřej Borovský (2003), Michal Trávníček (1998). Útočníci: Patrik Brejcha (1998), Marek Rajnoch (2000), Jakub Slavík (2000).

Realizační tým – trenér: Vladimír Marks. Asistenti trenéra: Petr Čech, Petr Kobos. Vedoucí mužstva: Petr Brejcha.

Změny v kádru – odchody: Lukáš Müller, Petr Holubec a Vojtěch Valášek (ukončili činnost v A mužstvu), Vítězslav Horčička (Živanice). Příchody: Trávníček (návrat po zranění), J. Tobiáš (B tým), Sapár, Borovský, Hampl (všichni z dorostu).

Spousta šancí, dva vstřelené góly, tři body. Trutnov pod Marksem začal vítězně

FK Náchod (loni 11. místo)

Soupiska – brankáři: František Baláž (1987), Jiří Hladík (1997), Daniel Kaufman (1985). Obránci: Lukáš Světlík (2003), Jan Fenz (1996), Vratislav Hak (2002), Martin Punar (1992), Dominik Kovář (1993), Josef Locker (1999), Dominik Bičiště (1999). Záložníci: Jakub Čejchan (2002), Jakub Petřík (1999), Jan Melichar (2000), Patrik Simon (1991), Marek Brich (1995), Josef Vančák (2001). Útočníci: Martin Malý (1990), Jan Ansorge (2000), Michal Rojšl (1993), Karel Krejčík (1993).

Realizační tým – trenér: Karel Krejčík. Asistent trenéra: Martin Malý. Vedoucí mužstva: Michal Malý. Sportovní masér – terapeut: Irena Krátká.

Změny v kádru – odchody: Tomáš Kabeláč (Slavia Hradec Králové), Jiří Podolník (Jaroměř), Denis Doucek (Dobruška), Ondřej Tobiška (Solnice), David Vencl (přerušení činnosti). Příchody: Vančák (příchod z dorostu), Kaufman (návrat z hostování), Bičiště, Locker, Krejčík (všichni z FC Hradec Králové).

Bod, který má cenu zlata. Náchod v premiéře obral favorita. Pulpit litoval šancí

TJ Dvůr Králové nad Labem (loni 12. místo)

Soupiska – brankáři: Vladimír Matula (1996), David Václavík (1982), Adam Šenfeldr (2001). Obránci: Tomáš Picha (1991), Jiří Rejl (1989), David Sojka (1999), Jan Prokš (1998), Darnell Sheldon Solomon Hospedales (1999). Záložníci: Filip Machač (2004), Martin Hruška (1981), Michal Hák (1996), Vladimír Reichl (2004), Miloš Močkovský (1993), Jan Zivr (2003), Jordan Adam Riley (1999). Útočníci: David Vitebský (1997), Ibrahim Suleiman (1997), Kwesi Randy Ian Allen (1996).

Realizační tým – trenér: František Šturma. Asistent trenéra: Martin Hruška. Vedoucí mužstva: Miloslav Tykal. Kustod: Libor Machač. Lékař/zdravotník: Vladimír Pavlis.

Změny v kádru – odchody: Marek Plašil a Jiří Janoušek (oba Horní Ředice – návrat z hostování), Miroslav Dobřichovský (Lázně Bělohrad), Petr Tomeš (Nepolisy), Trpimir Vrljičak, Pavle Stevanović (oba návrat domů), Jakub Štěrba, Karel Krejčík (FC Hradec Králové – návrat z hostování), Vojtěch Martinec (Broumov – návrat z hostování), Martin Ráliš, David Ráliš (oba Vysoké Mýto). Příchody: Prokš (Viktoria Mariánské Lázně), Hospedales a Riley (oba Trinidad a Tobago), M. Hák (SK Šluknov – návrat z hostování), Reichl (Semily), Močkovský (Sedmihorky), Václavík (Poděbrady), Zivr (Bílá Třemešná), Suleiman (FK Garliva/Litva), Allen (Reading United FC – USA).

Dvoráci rozjeli novou éru. Výhru nad Dobrovicí vystřílel nigerijský Suleiman

RMSK Cidlina Nový Bydžov (vítěz krajského přeboru)

Soupiska – brankáři: Stanislav Strýhal (1995), Jan Lehký (1999), Martin Saidl (2003). Obránci: Matěj Vincour (1994), Pavel Pokorný (2001), Jakub Novák (2001), Filip Drobný (2001), Vojtěch Mokošín (1999), Mojmír Marek (2002), Jan Zmítko (2003). Záložníci: Martin Štajer (1994), Ondřej Špinka (2001), Patrik Mokošín (1995), Pavel Mejstřík (1996), Jakub Trejbal (1997), Štěpán Blažek (2001), David Hruška (2002), Filip Zvěřina (2002), Sebastián Bekera (2003). Útočníci: Nikolas Bekera (2001), Michal Voldán (1990), Václav Schober (2003), Tomáš Nýč (2003).

Realizační tým – trenér: Petr Průcha. Asistenti trenéra: Jan Věchet, Josef Košátko. Vedoucí mužstva a kustod: Jiří Vojtěch.

Změny v kádru – odchody: Rejl (Roudnice), Roubal a Svatoň (Černilov). Příchody: Štajer (Třebeš), Schober (Jablonec), Zvěřina (Liberec), Saidl, Zmítko, S. Bekera a Nýč (všichni z dorostu).

RMSK Cidlina Nový BydžovZdroj: denik.cz