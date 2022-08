Sezonu zahájili velice slušně, před krajskými reprezentanty hrajícími Fortuna Divizi C však nyní leží úkol potvrdit nadějné výsledky ve druhém kole. Hned tři ze čtyř mužstev k tomu o víkendu mohou využít výhody domácího prostředí.

Jako první vstoupí do víkendového zápolení fotbalisté Náchoda. Ti se v sobotním dopoledni představí na půdě staronového účastníka skupiny C. Hráči Brandýsa nad Labem loni účinkovali v béčku a nevedli si zde vůbec špatně. Se ziskem čtyřiceti bodů skončili devátí. Do nové sezony Středočeši vstoupili krutou porážkou 0:5 na horké půdě Velkých Hamrů.

Náchod, pod vedením kouče Karla Krejčíka k zápasu vyrazil s cílem bodovat a navázat na slušný výkon proti Vysokému Mýtu. Bezbranková remíza před týdnem patřila k překvapením úvodního kola, tým Martina Pulpita je totiž řazen mezi největší favority na vítězství v soutěži.

Vzájemné souboje

2000: V. Hamry - Trutnov 1:0 (MOL cup)

2018: Trutnov - V. Hamry 5:2

2019: V. Hamry - Trutnov 3:0

2019: Trutnov - V. Hamry 1:0

2021: V. Hamry - Trutnov 6:1

2022: Trutnov - V. Hamry 1:3

Sobotní odpoledne si z krajského kvarteta pronajmou hráči Trutnova. Ti do nového ročníku vstoupili skvělou výhrou 2:1 na hřišti Turnova. Nováček sice ve své obnovené divizní premiéře kousal, Východočeši ale zápas vyhráli zcela po zásluze a nyní před vlastními fanoušky budou chtít na výsledek navázat.

Proti bude další z favoritů na přední příčky. Velké Hamry tradičně patří k nejlepším celkům soutěže, Trutnovští na ně ale především v domácím prostředí umějí zahrát! Duel rozhodně slibuje atraktivní partii.

Zbylí dva regionální zástupci se na zelených pažitech představí až v neděli. Výrazně obměněná sestava Dvora Králové nad Labem před týdnem přehrála Dobrovici 2:0 a vydařený vstup do soutěže by ráda potvrdila i ve druhém domácím utkání. Tentokrát pod Hankův dům dorazí Hlinsko, které má za sebou taktéž tříbodovou radost poté, co porazila Nový Bydžov 2:1.

Právě fotbalisté Nového Bydžova se těší na návrat divizního fotbalu na svůj stadion. Po těsné porážce v Hlinsku dorazí na půdu RMSK Cidlina loni třetiligové Ústí nad Orlicí a svěřenci trenéra Petra Průchy udělají vše pro to, aby favorita na zisk tří bodů jakkoliv obrali.