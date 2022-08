Fortuna Divize C, 3. kolo

Náchod – Trutnov 0:1 (0:1)

V souboji Náchoda s Trutnovem rozhodla jediná branka a již v 8. minutě se o ni po rohovém kopu postaral hlavičkující Macek.

Na obou stranách se poté skóre mohlo hned několikrát měnit, prim však již hráli oba brankáři. V 54. minutě mířil domácí Punar v nadějné příležitosti mimo tyče, podobně dopadla brejková akce na straně druhé o deset minut později.

V 70. minutě byli Náchodští vyrovnání vůbec nejblíže, po akci Rošla s Ansorgem ale svůj tým výrazně podržel skvělým zákrokem Hofírek. Závěrečné minuty již výrazně ovlivnila průtrž mračen, která znemožňovala jakoukoliv kombinační hru. Však už se na výsledku nic nezměnilo a ze zisku tří bodů se po závěrečném hvizdu arbitra Kvačka mohli radovat Trutnovští.

Fakta – branka: 8. Macek. Rozhodčí: Kvaček. ŽK: 2:4. Diváci: 260. FK Náchod: Hladík – Světlík (79. Hanzl), L. Knap (79. F. Gois), Locker, D. Král – Brich – Punar (87. J. Čejchan), Jakub Petřík, Knespl (52. Ansorge) – Rojšl, Bičiště. MFK Trutnov: Hofírek – Macek, Zieris, Turner – Marcel Štěpánek, M. Knap, Trávníček (75. Rajnoch), Mařas – Brejcha (90. Sobol), Slavík (90. J. Tobiáš), Š. Čechovič.

Ohlasy trenérů

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „Do utkání jsme vstoupili špatně. Měli jsme příliš velký respekt ze soupeře, špatně jsme plnili taktické úkoly při napadání jeho rozehrávky od vlastní branky. Opět jsme inkasovali stejnou branku jako v minulém utkání proti Brandýsu nad Labem při soupeřově rohovém kopu. Zvykáme si i na jiný způsob hry a to samozřejmě bude chvíli trvat. Druhý poločas už byl z naší strany kvalitnější, ale neustále se potýkáme s finální částí naší hry a není to zřejmě náhoda, že jsme v posledních čtyřech utkáních nedali gól, třeba ani náhodný. Navíc nám ublížil v závěrečné patnáctiminutovce hustý déšť, zrovna v době našeho tlaku. Na hřišti byly velké kaluže a nedalo se téměř kombinovat. Klukům nemůžeme upřít snahu, ale to nám zatím body nepřináší. Potřebujeme doplnit a uzdravit naše klíčové hráče Malého s Krejčíkem a poctivě pracovat v tréninkovém procesu. Jinudy cesta nevede.“

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Soupeř nás překvapil sestavou, kdy do zápasu naskočili hráči, kteří v minulých zápasech nebyli ani v nominaci. První poločas se podle mne odehrál zcela v naší režii, kdy jsme se kvalitní kombinací dostávali na útočnou polovinu, avšak finální fáze se nám nedařila a byli jsme málo nebezpeční. Stejně jako v minulém zápase jsme nadějné střelecké příležitosti nevyužili a naše neochota vystřelit je zarážející. Zápas tak rozhodla standardní situace, kdy konečně máme hráče, kteří to dokáží kopnout do nacvičených prostor. Tentokrát se prosadil Míra Macek, který si to za svoje dosavadní výkony zasloužil. Po poločasové bouřce v kabině domácích se hra vyrovnala, a když pak opravdová bouřka postupně znemožnila hrát fotbal, stal se z druhého poločasu pouze boj. To domácím vyhovovalo a dokázali se protlačit do dvou brankových příležitostí, kdy nás opět výrazně podržel Matěj Hofírek. S výsledkem jsme samozřejmě spokojeni, celý tým odvedl výbornou defenzivní práci, směrem dopředu bych si však představoval daleko víc. Přestože je výsledek zásluhou týmové práce, mohli jsme naplno vidět, že pokud mu zdraví vydrží, bude Michal Trávníček pro naší hru obrovským přínosem.“