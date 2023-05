Trutnovský útočník Jakub Slavík v letošním ročníku divizní skupiny C nastřílel již úctyhodných 16 branek. Dvě naposledy do sítě Letohradu. Bohužel pro domácí však stačily pouze na nerozhodný výsledek 2:2. Hosté totiž v utkání dokázali dohnat dvougólovou ztrátu.

I přes dvoubodovou ztrátu v utkání s Letohradem platí fotbalisté Trutnova za nejúspěšnější divizní tým z Královéhradeckého kraje. | Foto: Jiří Petr

Pětadvacáté dějství Fortuna Divize C proti sobě poslalo dva tradiční soupeře a znalost jednoho k druhému spolurozhodla o tom, že jubilejní dvacátý střet skončil pátou dělbou bodů. Domácí přitom prohospodařili dvoubrankový náskok. Daleko k hattricku neměl elitní trutnovský střelec Jakub Slavík.

Fortuna Divize C – 25. kolo

Trutnov – Letohrad 2:2 (2:1)

Trutnov vstoupil do utkání výborně a už v 10. minutě dokázal udeřit po standardní situaci, kdy první šance ještě gólem neskončila, dorážka Slavíka však ano. Ve 24. minutě hostující gólman Janůj lovil míč ze sítě podruhé. Tentokrát Slavík obdržel parádní míč za obranu a brankáře překonal pohotovým lobem – 2:0.

Dvougólový náskok svěřenci trenéra Markse udrželi pouhých deset minut. Na polovině Trutnova se individuálně prosadil Kabourek, po jehož přihrávce mířil přesně Šplíchal.

Ještě veseleji bylo v letohradském táboře dvě minuty po přestávce. To se do míče kousek za šestnáctkou opřel Zbudil a krásnou ranou nedal Hamplovi v domácí brance šanci – 2:2. V závěrečné desetiminutovce mohly rozhodnout oba celky, proti ale bylo břevno. Nejprve zabránilo ve skórování hostujícímu Šplíchalovi, v nastaveném čase pak domácímu Slavíkovi, jenž tak přišel o možnost docílení hattricku.

Fakta – branky: 10. a 24. Slavík – 34. Šplíchal, 47. Zbudil. Rozhodčí: T. Havel. ŽK: 1:2. Diváci: 274. MFK Trutnov: T. Hampl – J. Turner, Macek, Trávníček – Marcel Štěpánek, Čechovič (62. Balcar), M. Knap, Brejcha (77. P. Doubic) – Horčička, Slavík, Zezula. FK Letohrad: Janůj – Jiřánek, Nágl, Štěpán, Šponar – Zbudil (79. Chládek), Macek, Veselý (70. Kadlec), Šplíchal (82. Netolický) – Faltus (70. Hiller), Kabourek.

Trenéři obou mužstev po vzájemném utkání, které skončilo nerozhodným výsledkem 2:2.Zdroj: Jiří Petr

Ohlasy trenérů

Vladimír Marks, trenér MFK Trutnov: „Proti našemu tradičnímu soupeři jsme chtěli navázat na výkony z předchozích zápasů. Před utkáním jsme řešili absenci čtyř stoperů, a tak naše obrana musela nastoupit v improvizovaném složení, ve kterém doposud nikdy nehrála. V úvodní půlhodině jsme předváděli výkon podle mého gusta a je škoda, že jsme z toho dokázali vytěžit pouze dvě branky. Byli jsme kreativní, ve výborném pohybu a s patřičným důrazem. Soupeři jsme však vlastní laxností a nedůrazem v obranné činnosti umožnili se vrátit do zápasu, když Šplíchal zblízka snížil na 2:1. Od této chvíle se obraz hry zcela změnil, hrál se naprosto vyrovnaný zápas s řadou šancí na obou stranách. Hned na začátku druhé půle jsme hostům doslova darovali roh, po kterém se z dálky pěkně trefil Zbudil. Když jsme potom přežili dvě obrovské šance soupeře, měli jsme na kopačkách výhru my, ale Zezula trefil z malého vápna vlastního spoluhráče a Slavík hlavou břevno. Hosté se u nás prezentovali sympatickým, bojovným výkonem a pokud takto budou hrát i v dalších zápasech, jsem přesvědčen, že se v divizi s přehledem udrží. Remíza v utkání nám přinesla další bodík do tabulky, my to bereme pozitivně, budeme se snažit poučit z vlastních chyb a v dalším zápase chtít navázat na náš výkon z úvodní půlhodiny tohoto duelu.“

Aleš Majvald, asistent trenéra FK Letohrad: „Do utkání jsme nevstoupili dobře a po špatně dohraném rohovém kopu jsme obdrželi první branku. To nás probralo a herní projev se zlepšil, jenže po nákopu za obranu jsme dostali druhý gól. Kluci ale opět ukázali charakter a po deseti minutách se nám podařilo snížit a udržet po zbytek utkání ve hře. Když se nám podařilo na začátku druhého poločasu vyrovnat, tak jsme si mysleli i na obrat skóre a byly tam zajímavé šance, bohužel bez gólového efektu. V závěru jsme měli při šancích domácích štěstí a bod z Trutnova s pokorou bereme. Teď je na nás, jaký bodový zisk dokážeme potvrdit v domácích zápasech.“