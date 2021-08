Tři kola vydržela v novém ročníku neporazitelnost fotbalistům Dvora Králové nad Labem. Na vlastním stadionu si svěřenci trenéra Kuneše připsali dvě shodné remízy 1:1 (Horky n. J., Letohrad), derby v Trutnově vyhráli 3:1.

FK Čáslav – TJ Dvůr Králové nad Labem 4:2 (3:1)

V neděli však Dvoráci poprvé v sezoně opustili podkrkonošský revír a úvodní výjezd mimo region dopadl zle nedobře. Hlavně kvůli výrazně nepovedenému vstupu do utkání. Vždyť po třinácti minutách hráči Čáslavi vedli 3:0, když se o všechny branky postaral jediný střelec.

O Janu Hannichovi se asi gólmanovi Matulovi bude nějaký ten čas zdát. Těžko si totiž vybaví zápas, kdy mu za tak krátký čas jeden hráč nastřílel hattrick. Úvodní gól si vysloužil dobrým napadáním stopera, druhou branku vstřelil po hezké kombinaci vedené po pravé straně a při třetí propálil brankáře

I přes nepovedený start se nakonec hostům podařilo duel dohrát se ctí. Dvakrát dokázali snížit na rozdíl dvou branek, na víc než porážku 2:4 to však již nestačilo.

Při brzkých gólech domácí těžili z chyb dvorské defenzívy, které oproti předchozím duelům scházel Klazar. Po tvrdém direktu v úvodní čtvrthodině vrátil Dvoráky do hry utěšenou ranou Vitebský, pro něhož šlo o již čtvrtý střelecký úspěch v sezoně. Velká škoda, že stejnému hráči rozhodčí v prvním poločase pro domnělý ofsajd neuznali ještě jednu trefu.

Krátce po návratu z kabin přidal čtvrtý čáslavský gól Ronovský, po rohovém kopu však hlavou záhy odpověděl Vrljičak – 4:2.

Hosté prohrávali o dvě branky, herně ale se soupeřem drželi krok. Přiblížit se bodovému zisku mohli v 77. minutě, trefu Hrušky ale dlouho slavit nemohli, jelikož byl znovu ve hře praporek asistenta rozhodčího.

Ten naděje na zvrat sebral hostům definitivně, k dalšímu ohrožení branky se již svěřenci trenéra Kuneše nedostali.

Fakta – branky: 5., 6. a 13. Hannich, 55. Ronovský – 22. Vitebský, 58. Vrljičak. Rozhodčí: Trska. Hráno bez karet. Diváci: 200. FK Čáslav: Vyhnánek – Slavík, Mráz, Petrů, Mach (90. Kopp) – Strnad (46. Vilím), Čuchal (86. Havrda), Bašek (46. Schovanec), Hannich – Ronovský (74. Chábera), Hejný. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – Picha, Sojka, Ráliš, Tomeš – Hruška – Vítek (83. F. Horák), Štěrba (63. Rejl), Vrljičak, Martinec – Vitebský.

Ohlasy trenérů

Jakub Svoboda, trenér FK Čáslav: „Konečně jsme vstoupili do zápasu aktivně a byli jsme odměněni, když všechny tři branky vstřelil Hannich. Škoda, že jsme nebyli ještě efektivnější. Když jsme pak přidali čtvrtý gól, zase inkasujeme po rohovém kopu a hosty jsme tak až do konce zápasu nechali v naději na lepší výsledek. Zápas dle mého názoru mohl skončit větším brankovým rozdílem, nicméně máme tři body, dali jsme čtyři branky, jsme spokojeni.“

Martin Hruška, asistent trenéra TJ Dvůr Králové nad Labem: „Výrazně se nám nepovedl vstup do zápasu. Prohrávat po třinácti minutách rozdílem tří branek, to zamává asi s každým týmem. My se ale vzápětí vrátili do hry a nebýt přísnějšího praporku na naší útočné polovině, mohli jsme si do kabin nést i nadějnější výsledek. Po pauze jsme rozhodně nebyli horším týmem, ale bohužel to stačilo pouze na porážku o dvě branky, když nám znovu nebyl uznán kontaktní gól.“