Náchod padl na hřišti druholigisty pouze 2:4 - a udělal dojem. Pražák srovnával na 2:2 těsně před poločasovou přestávkou.

„Je to úžasný,“ smál se po zápase. „Já jsem sem chodil na fotbal a teď dám gól na Malšáku,“ vykládal rozverně. „Ježíšmarjá, to je skvělý,“ netajil.

Jeho gól rozhodně nebyl pouhým výkřikem do tmy. Náchod potvrdil, že druhé místo v divizi nebylo náhodné. „Byl to fakt těžký zápas, mám toho plný zuby,“ přiznával hráč s perfektní kondicí. „Ale hlavně v první půli jsme byli minimálně vyrovnaný soupeř. Oni měli sice víc šancí, ale i s balonem jsme si poradili.“

Bylo to tak, jeho tým překvapil, byť nakonec byl rozdíl vidět. „Samozřejmě, jsou na tom líp, to je zákonité. Jsou trénovaní, vědí, jak se k tomu postavit,“ uznal hráč, který se do Náchoda vyhoupl přes angažmá v přeborové Vysoké nad Labem.

„Mají to každý den u nohy, jsou to profíci. Předpokládám, že dneska nebyli v práci jako my,“ culil se. Náladu měl dobrou - a to zaslouženě.