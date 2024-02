Sešívané během zimní přípravy trápí marodka. Proti Kolínu chybělo v sestavě několik důležitých jmen (T. Kabeláč, Strasser, O. Mates, Novotný, Tomek). Šanci místo nich dostala řada mladíků. Na zkušeného soupeře z ČFL to ale nestačilo.

FOTO: Divizní Bydžov v přípravě točí širší kádr. Skvělý finiš hradecké Slavie

To Nový Bydžov znovu rozdělil kádr na dvě poloviny. První odehrála utkání v Jičíně (KP) s remízovým výsledkem 2:2. Za RMSK nastoupili převážně hráči širšího kádru, rezervy a dorostu. Druhá půlka mužstva (zejména hráči divizního áčka) zavítala do Mladé Boleslavi, kde si to rozdala s rezervou tamního FK, která působí v České fotbalové lize.