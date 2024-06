/VIDEO/ Před týdnem remizovali na půdě třetího mančaftu tabulky, tentokrát byli doma blízko úspěšnému výsledku proti druhému týmu divize C. Fotbalisté Nového Bydžova ale po gólu v závěru prohráli s Benátkami nad Jizerou a čeká je ještě tuhý boj o záchranu. Dvě kola před koncem jsou totiž jen těsně nad sestupovým pásmem.

Z utkání divize C Nový Bydžov (modří) - Benátky nad Jizerou. | Video: Deník

Ve druhé polovině jara velmi dobře hrající Bydžov sehrál s favoritem vyrovnanou partii a moc nechybělo k tomu, aby ho obral o body. Nadšeně bojující domácí tým přichystal Benátkám těžké chvilky, ale nakonec zvítězila zkušenost hostujícího mančaftu.

Na první branku se čekalo do 23. minuty, kdy se po centru ze strany na zadní tyči bydžovské svatyně prosadil nekompromisní střelou pod břevno Poběrežský. Vyrovnání přišlo krátce před přestávkou. Na centr z levé strany si naskočil Vincour a velezkušený gólman Straka (47 let) se po míči natahoval marně.

Ještě osm minut před koncem svítilo na časomíře nerozhodné skóre 1:1. S ním nepohnul ani hostující Bodlák, jemuž Strýhal chytil pokutový kop, který byl nařízen za nešťastnou ruku Patky. Vzápětí ale neúspěšný penaltový střelec našel centrem od rohového praporku Macka, jenž hlavou zasadil Cidlině smrtící úder.

DIVIZE, skupina C – 29. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – SK Benátky nad Jizerou 1:2 (1:1). Branky: 43. Vincour – 23. Poběrežský, 82. Macek. Rozhodčí: Vykopal. ŽK: 2:2. Diváci: 268. N. Bydžov: Strýhal – Vincour (86. Glos), Pokorný, Staněk, Drobný – Patka (86. Filip), Trejbal (89. Macák), Blažek, Schober (86. Kožíšek) – Kolář, Podhajský (71. N. Bekera). Benátky: Straka – Zabilanský, Hell (65. Hájek), Glöckner, Komma – Poběrežský, Kopa, Fabián (73. Mlynka), Komárek, Bodlák – Macek (86. Jimmy).

Ohlasy

Václav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Skvělý zápas, měl tempo, nasazení i fotbalovou kvalitu. Chtěl bych vyzdvihnout náš tým, ve kterém byly výborné individuální výkony. Předvedli jsme dobrý týmový výkon ve skvělé atmosféře. Padly tři branky, byla tam penalta i další šance. Pro oko diváka to bylo dobré. Když to sečtu a podtrhnu, máme nula bodů, což je pro nás ztráta. Hráli jsme proti kvalitnímu týmu, ale troufnu si říct, že zejména ve druhé půli jsme byli nebezpečnější. Hostující obranu jsme trhali hlavně rychlostí a vytvářeli si dobré střelecké příležitosti. Nastřelili jsme břevno a měli i další šance. Je pravdou, že Benátky, pokud se dostaly do poslední třetiny hřiště, vždy byly nebezpečné. Bohužel pro nás rozhodla zkušenost soupeřova mužstva a také to, co jsme si řekli před zápasem: že ani na minutku nesmíme ztratit koncentraci a stále musíme být v utkání. Klukům jsme věřili, že to zvládnou, ale přišly dva okamžiky, při kterých jsme přestali hrát, vypnuli a ztratili organizaci. Z toho jsme inkasovali dvě branky. Soupeř byl efektivní.“

Tomáš Staněk, trenér Benátek: „S herním projevem nemůžeme být spokojení, což ale neplatí o nasazení a bojovnosti. Ukázalo se, jak je pro nás důležitý Viktor Šimeček uprostřed hřiště. Pokud tam není, zcela se nám rozpadne výstavba hry. Přesto jsme vedli. Hrozně mě štve branka do šatny. Na jedné straně nedohrajeme hráče, který centruje. V této minutě vůbec nesmí přijít centr do vápna a pak ještě prohrajeme souboj na zadní tyči s dorostencem. Pro nás to byla velká komplikace. Soupeř byl velmi mladý, běhavý, rychlý a agresivní. To jsou atributy, které nám moc nevoní. Jsem rád, že jsme tento zápas zvládli. Na šance byl vyrovnaný, protože také my měli nějaké příležitosti. Se štěstím jsme vytěžili vítězství, za které jsme moc rádi. Máme spoustu zraněných, ale kluci bojovali, dřeli a za to si tři body zasloužili.“

Další zápasy

Dobrovice - Slavia Hradec Králové 0:2 (10. z pen. Novotný, 80. Rajnoch), Trutnov - Benešov 1:1 (57. z pen. Slavík - 60. Vrňák), Letohrad - Hlinsko 0:3 (13. Opina, 84. Tlustý, 90. + 1. Zelenka), Ústí nad Orlicí - Velké Hamry 1:0 (82. z pen. Bednář), Chrudim B - Turnov 2:2 (13. z pen. a 75. Bauer - 20. a 27. Š. Havel), Čáslav - Vysoké Mýto 2:2 (34. Kraj, 84. Kučera - 32. Schmoranz, 56. J. Dvořák), Kosmonosy - Spoje Praha 6:1 (3. Pajer, 13. Mašek, 33. Hradec, 44. Poláček, 59. Kubelka, 70. Havlas - 14. Verner).

V předposledním kole čeká Bydžovské venkovní zápas, když zavítají na trávník pátého Turnova. Utkání se hraje v neděli 9. června od 17 hodin.