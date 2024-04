/VIDEO/ Na první jarní vítězství čekají i po dvacátém kole divize C fotbalisté Nového Bydžova. V součtu s podzimem je tato nelichotivá šňůra už desetizápasová! Tentokrát doma nestačili na rezervu Chrudimi, přitom šancí měli požehnaně a s porážkou tak nemuseli odejít. Teď RMSK Cidlina čeká nejspíš klíčová bitva jara proti pražským Spojům.

Sestřih z divizního zápasu Nový Bydžov - Chrudim B. | Video: Josef Bekera

Hrálo se útočně laděné utkání, které přineslo spoustu šancí na obou stranách. Bydžovští jich měli nejspíš o něco více, v konečném součtu je proto jejich prohra bolavá. Na druhou stranu ale svěřenci kouče Václava Šorma ukázali, že v boji o udržení divizní příslušnosti rozhodně nic nebalí.

Byli to právě domácí fotbalisté, kteří se po deseti minutách hry ujali vedení, když rychlou akci zakončil přesně Štěpán Blažek. Bohužel navýšení nepřišlo a hra se s přibývajícími minutami prvního poločasu postupně začala otáčet. Chrudimští svého zlepšeného projevu využili do přestávky k obratu po trefách Zvolánka a Trajkoviče.

Po změně stran mohli domácí hráči několikrát skórovat, ale jejich koncovka byla tentokrát mizerná, tudíž na lepší výsledek nemohli pomýšlet. Když v 61. minutě po rohovém kopu Zvolánek zvyšoval hlavou na 3:1 pro MFK, mohlo se zdát rozhodnuto a nakonec taky bylo. Ovšem i za tohoto stavu se domácí tlačili do šancí, jenže ty bohužel po hříchu nevyužívali.

DIVIZE, skupina C – 20. kolo

RMSK Cidlina Nový Bydžov – MFK Chrudim B 1:3 (1:2). Branky: 10. Blažek – 27. a 61. Zvolánek, 38. Trajkovič. Rozhodčí: Vitvar. ŽK: 2:5. Diváci: 181. N. Bydžov: Strýhal – T. Mates, Pokorný, Staněk (75. Patka) – Trejbal (63. Schober), Voldán (75. Podhajský), N. Filip (50. N. Bekera), Drobný – Kolář, Blažek, Hruška (46. Vincour). Chrudim B: J. Tlustý – Vilotič (65. Vondrouš), Sedlák (65. Gerhart), Ruiz (78. Holeček), Zvolánek – Nykodým (73. Novák), Sotorník, Tlapák, D. Holub (73. M. Holub) – Trajkovič, Vácha.

Ohlasy

Václav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Začátek se vyvíjel, jak jsme chtěli. Kluci dodržovali taktické pokyny. Brzy jsme se ujali vedení. Poté jsme byli aktivní ve středním bloku a získávali míče k přechodu do brejkových situací. Škoda, že jsme několikrát byli nepřesní v přechodové fázi a lépe je nevyužili. Soupeř nás poté začal přehrávat a dostal pod tlak dlouhými míči i z krajních prostorů. Bohužel si v těchto situacích poradil skvěle a vývoj otočil v jeho prospěch. Do druhé půle jsme přeskupili řady a vysunuli blok. Naši hráči byli aktivnější, získávali jsme míče blíže k brance a vytvořili si několik velmi dobrých příležitostí. Bohužel, jak to už ve fotbale bývá, naše zaváhání využil soupeř a potrestal nás z rohu. Ke konci zápasu jsme ještě několikrát zahrozili, ale v tomto utkání se nám koncovka nedařila. Kluci předvedli velmi dobrý bojovný výkon s nasazením, ale v náš neprospěch rozhodla špatná produktivita.“

Jan Zvolánek, trenér Chrudimi B: „Utkání dvou poločasů. První patřil více nám, druhý jednoznačně domácím. O výsledku rozhodla produktivita a kvalita v pokutovém území, která šla za námi. Domácí měli vyložených příležitostí více než dost, ale naštěstí jsme inkasovali jen jednou. S výsledkem tedy panuje spokojenost, s předvedenou hrou zejména ve druhé půli nikoliv. V defenzivě jsme bohužel pořádali den otevřených dveří. V kontextu nám takový výkon příště nemůže proti lídrovi z Ústí stačit. Pokud se v obranné fázi budeme chovat takto, může to skončit ostudou.“

Další zápasy

Slavia Hradec Králové – Benátky nad Jizerou 1:2 (80. Matsaberidze – 11. Hájek, 66. Duch), Ústí nad Orlicí – Trutnov 2:0 (27. z pen. Chleboun, 32. Bednář), Letohrad – Vysoké Mýto 0:2 (11. Kopřiva, 81. z pen. P. Dvořák), Hlinsko – Turnov 0:0, Dobrovice – Čáslav 1:0 (12. Horák), Spoje Praha – Velké Hamry 1:2 (85. Janoševič – 45. Roll, 76. Žitka), Kosmonosy – Benešov 1:2 (90. z pen. Pajer – 62. Kulhavý, 66. Sklenička).

V dalším kole čeká Novobydžovské možná zápas jara, neboť doma přivítají souseda v tabulce Spoje Praha. Nesmírně důležité střetnutí se hraje v neděli 7. dubna od 16.30 hodin.