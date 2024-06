Hrálo se poměrně bojovné utkání, v němž byl favorit přece jen o něco lepším týmem. Bydžov ale podal zodpovědný a organizovaný výkon především směrem dozadu a byl za to odměněn, přestože místy působil nervózním dojmem pod tíhou důležitosti zápasu.

Zatímco Turnov v utkání svoje šance neproměnil, tým RMSK udeřil osm minut před přestávkou, kdy si domácí Holub po rohovém kopu srazil balon hlavou nešťastně do vlastní sítě. Jak se později ukázalo, byla to jediná branka tohoto střetnutí.

DIVIZE, skupina C – 30. kolo

FK Turnov – RMSK Cidlina Nový Bydžov 0:1 (0:1). Branka: 37. vlastní Holub. Rozhodčí: Bednář. ŽK: 2:4. Diváci: 280. Turnov: Franc – Tobiaš, Prokopec, Jíra, Chládek – Malý (46. Landfeld), Vencbauer (36. Nosek), Kříž (46. P. Havel), Linhart (16. Beníšek) – Š. Havel, Holub (67. Tomašov). N. Bydžov: Strýhal – Vincour, Pokorný, Staněk, Drobný – Podhajský (80. Glos), Trejbal, Blažek, Patka (90. Macák) – N. Bekera (58. Schober), Kolář (90. S. Bekera).

Josef Petřík st., trenér Turnova: „Zápas byl hodně bojovný. Samozřejmě bych byl rád, kdybychom vyhráli. První poločas jsme prohráli, i když jsme udělali několik střídání. Nepodařilo se nám vytvořit závar ve vápně jako soupeři. Naopak jsme si dali vlastní gól. Šance jsme nějaké měli, ale nevyužili jsme je. Jsme zklamaní. Ale celkově, během celé sezony, jsme se drželi kolem pátého, šestého místa, s tím jsme spokojení. Poslední duel odehrajeme v Ústí, které bojuje o postup, ale naposledy prohrálo s Benátkami a ty jsou na dosah, takže půjde o všechno. A to bývají velmi těžké zápasy. Máme dost zraněných, snad bude většina týmu v pořádku.“

Bydžovský trenér Václav ŠormZdroj: RMSK CidlinaVáclav Šorm, trenér Nového Bydžova: „Šťastné vítězství. Do utkání jsme vstoupili dobře, chtěli jsme být aktivní. Postupem času nám soupeř vyjížděl z vysokého bloku, začal být více na balonu a přehrával nás. Nicméně po standardce jsme se šťastně ujali vedení. Po změně stran nás domácí svoji kvalitou donutili spadnout do nízkého bloku a asi na nás dopadla i tíha okamžiku. Zbytečně jsme ztráceli míče, některé situace jsme řešili zbrkle. Přesto přišla pasáž, kdy jsme se zase začali dostávat do zápasu a mohli jsme rozhodnout, ale netrefili jsme odkrytou bránu. V posledních patnácti minutách nás soupeř zmáčkl. Kluci v čele s gólmanem Strýhalem však skvěle odbránili především standardní situace, což se v minulosti ne vždy dařilo. Tentokrát se k nám přiklonilo štěstí, minulý týden tomu bylo naopak.“

Slavia Hradec Králové - Letohrad 1:4 (49. Krotil - 43. Černohorský, 50. Nágl, 66. Procházka, 88. Leníček), Vysoké Mýto - Trutnov 2:2 (20. Schmoranz, 59. Šplíchal - 74. Čechovič, 86. Zezula), Benešov - Chrudim B 1:2 (15. Vrňák - 31. z pen. Bauer, 49. Čada), Benátky n. J. - Ústí n. O. 1:0 (90. + 2. Glöckner), Hlinsko - Kosmonosy 4:1 (7. a 77. Tlustý, 28. Mayer, 41. z pen. Jeřábek - 73. Hošťálek), Spoje Praha - Čáslav 0:0, Velké Hamry - Dobrovice 0:1 (76. Volf).

V posledním kole čeká RMSK Cidlina domácí zápas s extřetiligovým Benešovem. Utkání se hraje v sobotu 15. června od 17 hodin.