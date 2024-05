Po šesti prohrách za sebou a bezgólové remíze v Trutnově minulý týden se fotbalisté Slavie Hradec Králové střelecky probudili. Jejich domácí kanonádu 6:1 odneslo béčko Chrudimi. Důležité tři body v tabulce divize C znamenají posun ze devátého na osmé místo a hlavně odstup od sestupových pozic.

Divize C: Slavia Hradec Králové (červení) - Čáslav. | Foto: Luboš Lorinc

Téměř tři utkání v řadě Sešívaní nedokázali skórovat. Vše si vynahradili v duelu s rezervou MFK, který rozhodně neměl být tak snadný, jak nakonec výsledek napovídá. Hradecký mančaft najednou roztrhl gólový pytel a hned šestkrát zamířil do černého.

Rozhodující částí mače byl jednoznačně jeho úvod. Již ve 2. minutě se po rohu prosadil hlavou domácí stoper Mates. O dvě minuty později stál na správném místě navrátilec do sestavy Novotný, jenž měl od začátku zdravotní trable, a doklepl do sítě balon po akci Málka z levé strany.

Divize C: Slavia Hradec Králové (červení) - Čáslav.Zdroj: Luboš LorincPřed vypršením úvodní dvacetiminutovky se od půlky rozběhl s míčem gruzínský rychlík Matsaberidze a ve vápně byl zastaven nedovoleně. Následný pokutový kop s přehledem proměnil Novotný. Stejný hráč o chvilku později dovršil bleskový hattrick, když na zadní tyči uklízel balon do prázdné branky po krásné pobídce od Hlušičky.

Poté slávisté trochu vypadli z rytmu a také hosté o sobě dali vědět. Nejprve Hradecké ještě zachránilo břevno, ale ve 35. minutě už gólman Vaníček přišel o čisté konto, když ho přesnou hlavičkou k tyči překonal Holeček.

Druhý poločas probíhal ve snaze hostujícího mužstva něco s nepříznivým stavem udělat. Naštěstí pro Slavii už Chrudim další branku nepřidala. Naopak v závěru domácí dvěma góly do otevřené obrany dali výsledku konečnou podobu, když se trefili střídající hráči Šichan s Krotilem.

DIVIZE, skupina C – 26. kolo

FC Slavia Hradec Králové – MFK Chrudim B 6:1 (4:1). Branky: 2. Mates, 4., 19. z pen. a 22. Novotný, 76. Šichan, 88. Krotil – 35. Holeček. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 0:2. Diváci: 120. Slavia HK: Vaníček – Kalina, Mates, Řezáč, Hlušička – Vošlajer, D. Melichárek (83. Štipák), J. Kabeláč, Matsaberidze – Málek (61. Šichan), Novotný (70. Krotil). Chrudim B: Tlustý – Sedlák, Tlapák, Vondrouš, Vácha – Gábel, Novák (38. Lang), Holeček (74. M. Holub), Dostálek (63. Čada) – Pilař, Nykodým (63. Kopecký).

Ohlasy

David Homoláč, trenér Slavie Hradec: „Zvítězili jsme vysokým rozdílem, hodně se nám povedl začátek. Trošku jsme měli ze zápasu obavy, protože v chrudimském béčku jsou samí mladí kluci, nadějní, běhaví a ve své podstatě bojují o svoje šance prosadit se do druholigového áčka. Z tohoto pohledu jsme očekávali trošku těžší utkání. Jeho ráz ovlivnil úvod, kdy se nám podařily dát tři góly a pak jsme ještě zvýšili na 4:0. To už se pak soupeři špatně hraje. V dalším průběhu jsme malinko polevili, měli jsme dost zbytečných ztrát. Hostům se povedlo snížit, dali ještě břevno. V poločase jsme si v kabině řekli, že potřebujeme hrát aktivně, abychom soupeře nedostali do zápasu. Defacto pátý gól to zlomil. Výsledek je krásný, ale musíme zůstat nohama na zemi a poctivě se připravit na další kolo, kdy jedeme na derby do Bydžova, což si myslím, že bude úplně jiné utkání v úplně jiné atmosféře.“

David HomoláčZdroj: Vanda Šebková

Ondřej Mates, obránce Slavie Hradec: „Výborně jsme zvládli vstup do utkání, kdy se nám po gólech ze 2. a 4. minuty podařilo jít do vedení 2:0 a doplnili jsme to dalšími brankami. Vzadu jsme si až na jednu standardku dokázali všechno pohlídat. Řekl bych, že ve druhém poločase už tempo bylo takové volnější, věděli jsme, že si musíme pohlídat začátek. Za mě jsme utkání zvládli suprově týmovým výkonem a pak jsme ještě přidali dvě branky.“

Adam Novotný, útočník Slavie Hradec: „Vyhráli jsme 6:1, podle mě jsme všichni odvedli dobrou práci. Povedlo se mi dát hattrick, za což jsem samozřejmě rád, ale hlavní jsou pro nás tři body. Minulý týden jsme hráli v Trutnově a výkonem tam jsme se odrazili k této výhře, která byla zasloužená.“

Jan Zvolánek, trenér Chrudimi B: „Když za prvních dvaadvacet minut dostanete čtyři branky, těžko jde pak se zápasem něco dělat. Domácí poté hráli to, co potřebovali. My jsme dobývali, ale výsledkem byla pouze jedna branka Vojty Holečka. V naší hře chyběla individuální kvalita, proto celkově utkání dopadlo, jak dopadlo.“

FOTO: Slavia má před derby v Trutnově o čem přemýšlet. Šestkrát v řadě padla!

Další zápasy

Velké Hamry – Trutnov 1:1 (25. Vosecký – 27. Brejcha), Hlinsko – Nový Bydžov 3:1 (31. Tlustý, 53. Mayer, 72. Opina – 27. Blažek), Turnov – Vysoké Mýto 3:1 (21. a 60. Š. Havel, 59. P. Havel – 67. Hlavsa), Kosmonosy – Ústí nad Orlicí 2:2 (25. Podzimek, 65. Šulc – 56. Souček, 57. Bednář), Letohrad – Dobrovice 3:0 (26. Mišči, 29. Kabourek, 80. Nágl), Spoje Praha – Benešov 1:2 (82. Havrda – 18. z pen. Pilík, 41. Hampl), Benátky nad Jizerou – Čáslav 2:1 (5. z pen. Bodlák, 78. Duch – 30. Kučera).

V dalším kole hradecká Slavia zavítá na trávník okresního konkurenta z Nového Bydžova. Atraktivní derby velkých rivalů se hraje v sobotu 18. května již od 15 hodin.