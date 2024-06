/GALERIE/ Fotbalistům Slavie Hradec Králové se vůbec nepovedl poslední domácí zápas v letošní sezoně divize C. Nováček v Orlické kotlině přenechal všechny body beznadějně poslednímu Letohradu a to po ostudném výkonu.

Sestřih zápasu divize C Nový Bydžov - Slavia Hradec Králové. | Video: Josef Bekera

Se svými fanoušky se chtěli slávisté rozloučit vítězně. Ovšem realita byla jiná. Vzhledem k jistotě záchrany ve čtvrté nejvyšší soutěži doznala sestava hradeckého týmu určitých změn a příležitost dostali méně vytížení hráči.

První poločas neměl prakticky žádné tempo, čemuž i odpovídalo minimum šancí. Dvě minuty před přestávkou se Sešívaní dopustili taktické chyby v obraně, kterou Černohorský po samostatném úniku potrestal. Krátce po změně stran sice Slavia vyrovnala, když se po centru Vošlajera prosadil na zadní tyči Krotil, ale to bylo z její strany vše. Prakticky vzápětí přišla další poziční chyba zadáků a Letohrad si vzal Náglem vedení zpátky.

Domácí následně poslali do hry čerstvé síly s cílem otočit výsledek, jenže to se nekonalo. V 66. minutě navíc hosté vedli už o dvě branky, když po centru zleva skóroval hlavou nekrytý Procházka. V závěrečné desetiminutovce nejprve Chlumecký hlavičkoval pouze do tyče, aby na druhé straně dokončil zkázu Slavie čtvrtým gólem Leníček, jehož střela doprostřed branky nešťastně propadla gólmanovi Zadrobílkovi za záda.

DIVIZE, skupina C – 30. kolo

FC Slavia Hradec Králové – FK Letohrad 1:4 (0:1). Branky: 49. Krotil – 43. Černohorský, 50. Nágl, 66. Procházka, 88. Leníček. Rozhodčí: Jirák. ŽK: 2:3. Diváci: 100. Slavia HK: Zadrobílek – D. Melichárek, Chlumecký, T. Kabeláč, Hlušička – Vošlajer (78. Štipák), Šejvl (57. Mates), Šichan (57. Rajnoch), Krotil – Týfa (57. Novotný), Řezáč (64. Matsaberidze). Letohrad: Jech – Jiřánek, Kail, Macek, Chládek (75. Leníček) – Zbudil, Lorenc, Černohorský (75. Štusák), Mišči (62. Procházka) – Nágl, Kabourek.

Ohlasy

Aleš Majvald, trenér Letohradu: „Pro vývoj utkání bylo z naší strany důležité, když domácí na začátku druhé půle vyrovnali na 1:1, ale my ihned po rozehrávce šli znovu do vedení po brance Adama Nágla. Celou dobu jsme se snažili vycházet z dobré organizace a být nebezpeční z brejků. Myslím si, že až na nějakých deset minut v závěru zápasu, kdy nás domácí dostali pod tlak, se nám náš herní plán dařilo držet. Víme, že soupeř protočil sestavu, ale i tak si výhry vážíme a věříme, že rovněž v posledním utkání nějaký bod urveme.“

Další zápasy

Turnov - Nový Bydžov 0:1 (5. vlastní Holub), Vysoké Mýto - Trutnov 2:2 (20. Schmoranz, 59. Šplíchal - 74. Čechovič, 86. Zezula), Benešov - Chrudim B 1:2 (15. Vrňák - 31. z pen. Bauer, 49. Čada), Benátky n. J. - Ústí n. O. 1:0 (90. + 2. Glöckner), Hlinsko - Kosmonosy 4:1 (7. a 77. Tlustý, 28. Mayer, 41. z pen. Jeřábek - 73. Hošťálek), Spoje Praha - Čáslav 0:0, Velké Hamry - Dobrovice 0:1 (76. Volf).

Poslední duel soutěžního ročníku 2023/2024 odehrají hráči hradecké Slavie na půdě Kosmonos. Utkání v městě sousedícím s Mladou Boleslaví se uskuteční v sobotu 15. června od 10.30 hodin.