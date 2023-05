Do konce mistrovského ročníku 2022/2023 zbývá odehrát pouhých pět kol a fotbalisté Náchoda před nimi ve Fortuna Divizi C zůstávají na sestupové pozici. Vyhlídky s ohledem na los nejsou ideální, leč místní hráči už loni ukázali, že v závěru sezony dokáží zabrat.

Fotbalisté Náchoda na favorita z Benátek nad Jizerou nestačili. V domácím prostředí padli nejtěsnějším možným výsledkem 0:1 a v tabulce zůstávají patnáctí. | Foto: Michal Malý

Soupeř z nejtěžších stál v programu 25. kola Fortuna Divize C před fotbalisty Náchoda. Svěřenci trenéra Karla Krejčíka potřebují v honbě za záchranou soutěže každý bod, i přes těsný výsledek k němu ale v souboji s týmem Benátek nad Jizerou měli hodně daleko.

Fortuna Divize C – 25. kolo

Náchod – Benátky nad Jizerou 0:1 (0:0)

Středočeši už roky patří k tomu nejlepšímu, co divizní skupina C nabízí a na náchodský pažit si přijeli pro povinné tři body. Ač se jim domácí celek snažil cestu za vítězstvím zkomplikovat, stačila hostům jediná vstřelená branka, aby si výhru odvezli.

Každý chvilku tahal pilku. Fotbalisté Trutnova i Letohradu berou bod s pokorou

Favorit byl od úvodních minut lepším týmem, častěji na míči a pro branku soupeře nebezpečnější. Už v 15. minutě nebyl daleko k otevření skóre Slicho, minutu na to zachránilo Baláže v brance Náchoda břevno. Domácí se k ohrožení benáteckého Dědka příliš nedostávali, přesto dokázal skórovat Punar, jehož trefa ale pro ofsajd neplatila.

Fortuna Divize C - 25. kolo: Náchod - Benátky n. J. 0:1 (0:0)Zdroj: Michal MalýNa startu druhé půle pálil nebezpečně náchodský Petřík, hra se však přelila na druhou stranu, kde zamířil přesně Zabilanský a poslal hosty do vedení – 0:1. Po hodině hry se diváci podruhé radovali ze vstřelené branky, ani ta v podání Bricha však nemohla být uznána, jelikož jí domácí borec dosáhl po hraní rukou, za což byl odměněn žlutou kartou.

Snaha Náchodských o vyrovnání přinášela mezery v obraně, ty ale trestuhodně hosté nedokázali využít, když postupně zahodili tutovky Mbah a Pažout. O nejtěsnější výhru však už favorit nepřišel, naopak Náchodští zůstávají v tabulce na pouhých devatenácti bodech.

Fakta – branka: 50. Zabilanský. Rozhodčí: Šimek. ŽK: 3:2. Diváci: 105. FK Náchod: Baláž – Světlík (76. L. Knap), Locker, Punar, D. Král (76. K. Krejčík) – Simon, J. Petřík, Brich, Zámečník (59. Jahoda) – Rajnoch (59. Ansorge), Rojšl. SK Benátky nad Jizerou: Dědek – Zabilanský, Kopa, Glöckner, Slicho – Bodlák (67. Knobloch), Šimeček (85. Boček), Vobořil, Komárek, Yaroshenko (82. Pažout) – Macek (67. Mbah).

Ohlasy trenérů

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „Ukázalo se, že Benátky mají kvalitnější mužstvo. Našim klukům nemůžeme upřít snahu, protože bojovali. V závěru jsme se snažili nakopávat míče dopředu, avšak dělali jsme chyby. Benátky z toho měly několik vyložených situací. Trošku mě mrzí, že jsme vstřelili dvě branky, přičemž ani jedna nebyla uznána. Podívám se na video, jak to vypadalo. Je pravdou, že za celý ročník se několikrát stalo, že nás soupeři podobnými góly, které nebyly úplně fér, ztrestali. Minimálně jednu branku jsme mohli vstřelit. Jarní část sezony nás zastihla s hromadou zraněných hráčů. Dnes hrál i můj syn na pár minut, a to má teprve měsíc po natržení svalu. Ze sestavy nám vypadl také Bičiště, nenaskočil ani Havlena. Myslím si, že zrovna Honza by nám pomohl. Bohužel asi hrajeme to, na co máme. Ukazuje se, že na divizi je to málo.

Tomáš Staněk, trenér SK Benátky nad Jizerou: „Z naší strany jsme odehráli slušné utkání. Celý zápas se hrálo víceméně na jednu bránu. V prvním poločase jsme neměli takovou kvalitu v pokutovém území. Ve druhé půli jsme soupeře otevřeli a vše nám hrálo do karet. Co jsme dnes neproměnili, bylo trestuhodné. Měli jsme snad pět brejkových situací, z toho třikrát jsme šli ve dvou hráčích na nikoho. Do poslední minuty pak trneme, jestli nepřijde nějaký dlouhý balón do pokutového území. Tří bodů z venku si vážíme.“