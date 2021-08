Pětadvacáté podkrkonošské derby v tomto tisíciletí, třiadvacáté divizní, měla v sobotu na programu Fortuna Divize C. Znovu po roce se v mistrovském souboji potkali fotbalisté Trutnova a Dvora Králové nad Labem.

Na trutnovském stadionu byl k vidění bojovný fotbal hraný v exkluzivní atmosféře, o kterou se postaral především tábor domácích příznivců. Z výhry se ale neradoval, i díky dvěma trefám Davida Vitebského si vítězství 3:1 připsali hosté.

Trutnov – Dvůr Králové nad Labem 1:3 (0:0)

Zápas kola. Jak jinak pojmenovat derby dvou nesmiřitelných rivalů. O náboji utkání, které se vinou covidu a pro Trutnov „příznivého“ losu potřetí za sebou hrálo na břehu Úpy, bylo jasno týden dopředu. Domácí v generálce na regionální šlágr utrpěli debakl 0:4 v Benátkách, pro Dvůr zase byla před týdnem bolestivá ztráta vítězství nad Horkami v 90. minutě (1:1).

David VitebskýZdroj: Jiří PetrDo vzájemného souboje šli ale oba soupeři s čistou hlavou a jak naznačil úvodní poločas, tak i se zdravou nervozitou. Herně navrch měli od začátku svěřenci kouče Miloše Dvořáka, leč větší držení míče v prvním poločase nevedlo k takřka žádnému ohrožení branky gólmana Matuly.

Mnohem více vzruchu nabídl poločas druhý. A hned po jeho sedmi minutách přišla první změna stavu. Pro domácí zatraceně nešťastná. Po nákopu Hrušky z vlastní poloviny nadvakrát zazmatkovala trutnovská obrana nepřesného hlavičkové biliardu využil dotěrný Vitebský, jenž pohodlně zasunul míč do prázdné branky – 0:1.

Trutnov musel přidat a k vyrovnání se dostal taktéž lacino. Po rohovém kopu v 62. minutě vyrážel míč pozorný Matula, nikdo z dvorských obránců ale na vývoj situace nedokázal zareagovat rychleji než dorážející Zieris a na světě bylo vyrovnání.

Další výsledky 2. kola: Tochovice – Náchod 1:3 (1:2), Letohrad – Benátky nad Jizerou 2:1 (0:0), Kosmonosy – Hlinsko 3:3 (1:0), Kutná Hora – Poříčany 1:2 (1:0). V neděli se hraje: Kolín – Vysoké Mýto, Horky nad Jizerou – Velké Hamry, Čáslav – Libiš.

Na tribuně se v té době nadšení domácího kotle dalo kráje a málokdo by si v té době vsadil na jiný scénář, než že Trutnov vývoj skóre dokonale otočí.

Leč nestalo se a rozhodující slovo si vzal hráč, od kterého by se to možná čekalo nejméně. V 71. minutě si při trestné kopu Hrušky zaběhl na zadní tyč stoper Sojka, nejprve vyhrál a hlavně ustál hlavičkový souboj s obranou a následně poslal míč nohou za záda překvapeného Šťastného – 1:2.

Hostující bek ještě před rokem nastupoval za dvorskou rezervu, v níž bez nadsázky neměl místo v sestavě jisté. Pak si jej ale do A mužstva vytáhl trenér Kuneš a zdá se, že trefil jackpot. Dvaadvacetiletý borec se za důvěru odměnil opět velmi dobrým výkonem a co víc, zrovna v derby si připsal premiérovou divizní trefu.

I za stavu 1:2 hnali trutnovští příznivci svůj tým za vyrovnáním, v 76. minutě si ale před vlastním pokutovým územím vzal slovo Vitebský, s míčem přilepeným ke kopačce prošel až před šestnáctku soupeře a skvělým obstřelem překonal Šťastného, kamaráda z krajské reprezentace, potřetí.

Ve zbytku zápasu už se domácí na další zvrat nezmohli a tři body tak podruhé v řadě z jejich stadionu putují do sousedního Dvora Králové nad Labem.

Fakta – branky: 62. Zieris – 52. a 76. Vitebský, 71. Sojka. Rozhodčí: Zbyněk Novotný. ŽK: 3:0. Diváci: 400. MFK Trutnov: Šťastný – Mařas, Zieris, Macek, Zezula – Štěpánek (77. Turner), M. Knap, Holubec, Brejcha – Rajnoch (67. Valášek) – Slavík. TJ Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – Picha, Sojka, Klazar, Tomeš – Ráliš – Hruška, Vitebský (77. Vítek), Štěrba, Martinec (57. Machač) – Vrljčak.

Ohlasy trenérů

Miloš Dvořák, trenér MFK Trutnov: „Nedá se říci, že bychom sehráli špatné utkání, bohužel si z něho ale neodnášíme ani jeden bod. Po celý zápas jsme byli častěji na míči, hráli jsme však pouze po vápno, když nám zcela chyběla finální fáze. Soupeř příkladně bojoval a bohužel trestal každou naši chybu. Když se podívám na individuální výkony, musím zmínit, že nás porazili dva hráči. David Vitebský, jenž dva góly vstřelil, a zkušený Martin Hruška, který zase na dvě branky přihrál.“

Jiří Kuneš, trenér TJ Dvůr Králové nad Labem: „Z našeho pohledu to bylo derby jak má být. Hodně diváků, bouřlivá atmosféra, na hřišti se bojovalo, jiskřilo to, ale vše v duchu fair-play. No a vítězství pro Dvůr, co dodat! Trutnov byl v prvním poločase lepší, jistější na míči. Ve druhé půli jsme se zlepšili. Kluci bojovali jako tým o každý metr hřiště. K tomu kvalitní individuální výkony a trocha potřebného štěstíčka. Máme tři body, ale potřebujeme je nyní potvrdit v domácím prostředí proti Letohradu.“

Dvorští fotbalisté oslavují vítězství se svými fanoušky.Zdroj: Jiří Petr