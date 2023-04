Rubrika Kanonýr víkendu se z okresních soutěží na Trutnovsku stěhuje do celostátní Fortuna Divize C. Že by se právě v ní zrodil nejlepší střelecký počin uplynulého kola? To úplně ne. Vždyť v nejnižší III. třídě pilníkovský bomber Aleš Starý nasypal do sítě Mostku 5 branek! Na jeho střelecké počiny si už ale fanoušci zvykli a také v oné rubrice se nejlepší střelec soutěže již objevil.

Prostor proto dostává jiný Pan střelec. Je jím aktuálně druhý nejlepší kanonýr divizní skupiny C Jakub Slavík (23), jenž v sobotu dvěma góly pomohl k obratu Trutnova proti Brandýsu nad Labem z poločasových 0:2 na konečných 4:2.

Jakub SlavíkZdroj: is.fotbal.czJakube, výhra nad Brandýsem se nerodila lehce. Jaké pocity ve vás převažovaly o poločasové přestávce, když jste doma prohrávali o dvě branky?

Zápas to pro nás nebyl vůbec jednoduchý. Dovolím si říct, že jsme byli po celých devadesát minut výrazně lepším týmem, ale hosté nás v prvním poločase potrestali ze dvou našich nedůsledností v obranné fázi. O poločase jsme si řekli, že je potřeba hrát odvážněji na útočné polovině, zejména jeden na jednoho. Právě to nám přineslo úspěch v podobě čtyř gólů ve druhé půli.

Zazněl v kabině třeba i termín Csaplárova past?

Vyloženě termín Csaplárova past nezazněl, ale my stále věřili tomu, že to bude o jednom gólu, který když dáme, tak jsme to schopni otočit. Ostatně stejně tomu bylo už na podzim v Brandýse.

Po přestávce jste se do toho doslova obuli. Hosté nevěděli, kde jim hlava stojí a brzy bylo vyrovnáno. Cítil jste tedy v té době, že je obrat jen otázkou času?

Je to přesně tak. Po gólu na 1:2 jsem z nás cítil sebevědomí, které jsem snad ještě nikdy necítil. Upřímně říkám, že jsme za stavu 1:2 nebrali nic než výhru a myslím, že každý, kdo byl součástí, to tak měl.

O třetí a čtvrtý gól jste se nakonec postaral sám. Jak byste popsal své dvě trefy?

Třetí náš gól padl snad minutu po druhé brance, což v nás rozpoutalo euforii. Martin Knap mě našel výborným balónem za obranu a já z prvního doteku přehodil vylezlého gólmana, který s touhle variantou vůbec nepočítal, jak mi sdělil bezprostředně po zápase. Náš čtvrtý gól padl po dohraném rohu, kdy mě Michal Trávníček našel na úrovni penalty a já dával hlavou na přední tyč.

V letošním ročníku to pro vás byly góly s pořadovým číslem 12 a 13. Spokojenost?

Ale jo, se třinácti góly jsem momentálně spokojen (usmívá se).

Střelecká tabulka MFK Trutnov 13 – Jakub Slavík, 6 – Josef Zezula, 4 – Marcel Štěpánek, Štěpán Čechovič, 2 – Patrik Brejcha, Michal Trávníček, Petr Zieris, 1 – Miroslav Macek, Martin Knap, Vítězslav Horčička, Jaroslav Balcar.

Na jakou metu byste se rád dostal? Mimochodem v pořadí střelců jste v soutěži druhý za velkohamerským Žitkou (22).

Pořadí střelců mi dělá radost, ale stále je to druhořadá statistika oproti týmovým bodům. Pokud bych měl říct nějakou metu, tak by to bylo dvacet gólů, což je při momentálních třinácti slušná výzva.

Trutnovu se na jaře daří, doma jste ze čtyř zápasů uhráli 10 bodů, venku ze tří čtyři. V tabulce jste šestí a ani los nevypadá zle. Kam sahají ambice týmu?

Já vidím ambice vysoko. Naše hra mi momentálně přijde nejkvalitnější od doby, co jsem součástí trutnovského kádru a věřím, že dokážeme hrát stabilně kvalitně jako druhý poločas právě se zmíněným Brandýsem. Sám si říkám a věřím, že bychom už na jaře nemuseli prohrát.

Jarní výsledky MFK Trutnov

Trutnov – Turnov 3:1 (2:0), branky: Brejcha, Horčička, Zezula

Velké Hamry – Trutnov 1:2 (0:1), branky: vlastní, Slavík

Trutnov – Náchod 1:1 (1:1), branka: Balcar

Liberec B – Trutnov 6:0 (4:0)

Trutnov – Chrudim B 2:0 (1:0), branky: Zieris, Zezula

Vysoké Mýto – Trutnov 2:2 (0:1), branky: Slavík, Zezula

Trutnov – Brandýs n. L. 4:2 (0:2), branky: Slavík 2, Zezula, Štěpánek

Jakub Slavík v souboji s Brandýsem nad LabemZdroj: Jiří PetrTrutnovský dres oblékáte druhou sezonu. Jak jste v podkrkonošském klubu spokojen a co byste tu vyzdvihl?

V Trutnově jsem nadmíru spokojen a nic mi nechybí. Vyzdvihnout můžu skutečně spoustu věcí. Ať už je to parta, nadstandardní podmínky co se týče zázemí, přístup trenérů a celého realizačního týmu a podruhé zmíním i naši herní kvalitu, které šla rapidně nahoru.

Loni jste tvořil útočnou dvojici s Markem Rajnochem, jenž teď hraje v Náchodě a o víkendu dvěma góly rozhodl derby ve Dvoře Králové nad Labem. Jste spolu v kontaktu?

S Márou jsme v denním kontaktu. Jsme nejlepší přátelé od dětství, pracujeme spolu, trávíme spolu čas i mimo fotbal a práci. Na zápase Dvora s Náchodem jsem se byl podívat a jsem rád, že mu to sedlo a rozhodl právě on.

Vstřelené góly a výhru nad Brandýsem jste už na hřišti bujaře slavili. Emoce byly znát. Oslavili jste nějak zvlášť parádní obrat i po zápase?

Jak jsem už říkal, emoce byly po třetím gólu až do konce zápasu neuvěřitelné, užili jsme si to. Po zápase jsem po společné týmové večeři jel zpátky do Hradce Králové, takže nějak výrazné oslavy se nekonaly.

Ve druhém poločase zavládla mezi trutnovskými fotbalisty nevídaná euforie.Zdroj: Jiří Petr

V sobotu večer se také hrálo derby pražských S. Také při něm jste byly jedna parta nebo jak je kabina početně rozdělená na slávisty a sparťany?

Derby jsme sledovali právě na společné večeři a pochopitelně se i u nás najdou fanoušci obou táborů.

Která strana byla po derby spokojenější?

Řekl bych, že určitě strana sparťanských fanoušků, zejména kvůli nepříznivému vývoji, který dokázali dotáhnout na remízu 3:3.

Trutnov nyní čeká další domácí duel, v sobotu přijede Dobrovice. Co od zápasu očekáváte?

Čeká nás hodně těžký zápas. Tuším, že jsou v tabulce hned za námi a v posledním kole překvapili, když porazili favorizované Benátky. Každopádně se na zápas kvalitně připravíme a půjdeme si pro další tři body. Věřím, že navážeme na výkon ze druhého poločasu proti Brandýsu a i podruhé Dobrovici porazíme.

Po skončení utkání se fotbalisté Trutnova tradičně podělili o radost se svými věrnými příznivci.Zdroj: Jiří Petr