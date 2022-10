Teplice B – Hradec Králové B 3:0

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Poločas jsme odehráli solidně, měli jsme dvě velké šance, které zlikvidoval dobře chytající Němeček. V 38. minutě musel pro zranění odstoupit Šípek, jenž hrál do té doby velice dobře. Po přestávce byla hra podobná, bohužel s rozdílem, že soupeř dokázal potrestat naše chyby. My své příležitosti využít nedokázali, proto jsme zbytečně prohráli. Herně jsme nepropadli, góly jsme však soupeři nabídli sami.“

Chlumec nad Cidlinou – Přepeře 3:2

Miloš Sazima, trenér Chlumce: „Jsme spokojeni spíše s výhrou než s naším výkonem, který by nám příště určitě nemusel stačit. V sestavě byly vynucené změny, někteří kluci hráli po viróze a to se asi také projevilo. Body jsme získali, ale musíme se zlepšit.“

DIVIZE, skupina C

Trutnov – Nový Bydžov 0:0

Vladimír Marks, trenér Trutnova: „V prvním poločase jsme hráli to, co jsme chtěli, i když do nějakých úplně vyložených šancí jsme se nedostávali. Měli jsme ale velké držení míče, hráli na útočné polovině, takže jsme mohli být spokojení. Věřili jsme, že ve druhé půli ten gól určitě přijde. Jenže po pauze se obraz hry změnil. Soupeř byl najednou všude dřív, byl důraznější a prostě nás najednou začal přehrávat. Když jsme se dostali k míči, hned jsme ho první druhou nepřesnou přihrávkou odevzdali soupeři, takže se to na nás furt valilo. Opět se potvrdilo, co říkám pořád a někteří lidé mi stále nevěří. Že v divizi není slabého mužstva. Je to kvalitní soutěž, kde všichni umí hrát fotbal. A pokud se zrovna nám nebude dařit podle našich představ, tak nás každý může zlobit.“

Petr Průcha, trenér Nového Bydžova: „Po prvním poločase bych asi bral bod všemi deseti, náš výkon jsem trošku nechápal, byl zbytečně ustrašený a nervózní. Měli jsme přes dvacet nevynucených ztrát. Divím se, že to domácí nepotrestali, je vidět, že nejsou v pohodě. Naopak ve druhé půli jsme měli více šancí my a k vítězství jsme měli o hodně blíž. Za tuto část hry nemám klukům co vytknout, to už bylo na hřišti úplně jiné mužstvo.“

Brandýs n. L. – Dvůr Králové n. L. 1:0

František Šturma, trenér Dvora: „Bohužel se nám nepovedl první poločas, na jehož konci proti nám byla odpískána penalta, kterou soupeř proměnil. Po pauze šel náš výkon nahoru, domácí jsme zatlačili před jejich branku, na bojovný výkon Brandýsa jsme ale gólový recept nenašli. Po stejném zákroku jako v první půli jsme také měli kopat pokutový kop, ten ale sudí neodpískal. Zůstáváme bez bodů a musíme ve zbývajících duelech podzimu zabrat.“

Náchod – Turnov 1:3

Karel Krejčík, trenér Náchoda: „V utkání jsme byli herně horším mužstvem než hostující Turnov. Rozehráli jsme ho přitom dobře, šli jsme do vedení a přečkali několik příležitostí soupeře. Opět jsme ale nezvládli závěr utkání. Mohli jsme pojistit vedení v 80. minutě po našem brejku, špatnou koncentrací při našem výkopu však soupeř srovnal. Za několik okamžiků se hosté trefili z přímého kopu a bylo po zápase. Nedokážeme dobře rozehraná utkání dovést do vítězného konce, dostali jsme se do těžké situace.“