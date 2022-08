Tahle remíza má hodnotu. Fotbalisté Náchoda se na úvod nového ročníku Fortuna Divize C představili vlastním fanouškům a v repríze závěrečného kola sezony minulé hostili favorizované Vysoké Mýto. Velký favorit na postup do České fotbalové ligy ale tentokrát narazil. Jarní výhře 7:1 se nepřiblížil a ve východočeském derby musel vzít tentokrát za vděk bezbrankové remíze.

Fortuna Divize C

Náchod – Vysoké Mýto 0:0

Úvodních pětačtyřicet minut bylo znát, že se jedná o první zápas sezony. Snaha obou soupeřů se mísila s nepřesnostmi, gólových příležitostí bylo poskrovnu. První si vypracovali hned v úvodu hosté, náznaky přišly i na druhé straně, stav se ale před přestávkou neměnil.

Brzy po pauze mohl střelecký účet otevřít vysokomýtský Habrman, hlavičkoval však těsně mimo Hladíkovy tyče. Za Náchod odpovídal nepřesnou ranou Simon a vůbec nejblíž gólu byl soupeř při obrovské šanci, kdy stačilo trefit odkrytou branku.

Záhy domácí celek při nájezdu Mokrejše podržel Hladík, to už ale stovka diváků tušila, že gól v premiéře nového ročníku neuvidí. Za remízu 0:0 nakonec byli rádi hlavně domácí fotbalisté, pro hosty jde hned na úvod sezony o nepříjemnou ztrátu.

Fakta – rozhodčí: Linhart. ŽK: 2:4. ČK: 0:1 (88. Lněnička). Diváci: 105. FK Náchod: Hladík – Světlík, L. Knap, Locker, Král – Brich – Simon (56. Knespl), Petřík, Gois (66. Punar) – Ansorge (82. Kudasiewicz), Bičiště. SK Vysoké Mýto: Černík – Hlavsa, Lněnička, Žák, Javůrek – Kabrhel (70. Hrubý), Dvořák, Tomášek (88. Valášek), Habrman – Kopřiva, Haladei (70. Mokrejš).

Ohlasy trenérů

Karel Krejčík, trenér FK Náchod: „Nastoupili jsme proti týmu, který má ambice na postup do 3.ligy. I když měl soupeř po většinu utkání územní převahu, tak se nám díky disciplinovanosti podařilo uhrát pro nás velmi dobrý výsledek. Vážím si toho, že jsme udrželi vzadu nulu. Budujeme mužstvo a hned v úvodu nás postihlo několik zranění, takže doufám, že po uzdravení budeme daleko nebezpečnější v útočné fázi. Tam nám to zatím nejde podle našich představ. Maximálně jsem byl spokojený s přístupem všech hráčů. Na tom chceme do budoucna stavět.“

Martin Pulpit, trenér SK Vysoké Mýto: „S výkonem mužstva jsem spokojen. Měli jsme dobrý pohyb a po celou dobu utkání proti defenzivnímu způsobu hry soupeře kontrolovali hru. Dokázali jsme si proti obrannému bloku vypracovat i velký počet gólových šancí, které jsme ale bohužel nedokázali proměnit (Haladei třikrát, Dvořák, Habrman, Mokrejš). Proměňování šancí a standardní situace jsou věci, na které se musíme změřit v tréninku. Soupeř de facto nevystřelil na branku.“