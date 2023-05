/ČESKÁ FOTBALOVÁ LIGA/ To už je unikát – třetí bezbranková plichta v řadě! Fotbalisté FC Hradec Králové B doma jen remizovali s Přepeřemi, když nedokázali využít ani závěrečnou přesilovku po vyloučení hostujícího Knejzlíka.

POZÁPASOVÉ PODÁNÍ RUKOU. Utkání Hradec B (v bílém) - Přepeře skončilo bez branek. | Foto: FK Přepeře

Kdepak. Mladým Votrokům to na jaře střelecky nelepí. Jak jinak si vysvětlit fakt, že v osmi zápasech vsítili pouhopouhé dvě branky. Proti Severočechům bylo hradecké béčko o něco aktivnějším týmem a mělo i více šancí včetně nastřelené brankové konstrukce, jenže efekt byl opět nulový. Zdá se, že dát gól je pro Čvančarův soubor čím dál větším problémem.

ČFL, skupina B – 23. kolo

FC Hradec Králové B – FK Přepeře 0:0. Rozhodčí: Řeháček. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (81. Knejzlík). Diváci: 137. Hradec Králové B: Čábelka – Hlaváč, Baloun, Kadrmas (46. Kutík) – Hypšman, Kosař, Boniš, Pudhorocký (46. M. Šípek) – Mahr (90. Junek), Hodač, Hájek. Přepeře: Tkachenko – Novotný, Tvaroha, Nesvadba, Knejzlík – Martan, Pavlata, Bulíř (87. Habr), Novák (78. Pejčić), Vyčítal (67. Angelozzi) – Ugwu (87. Okirikpo).

Aleš Čvančara, trenér Hradce B: „Jsme velmi zklamaní, že máme zase jen bod. Nastřelili jsme dvakrát tyč, měli jsme převahu, posledních deset minut jsme hráli proti deseti. Ale soupeř se prezentoval poctivým výkonem v bloku, do kterého jsme se těžce dostávali. Mimo to, že nedáme gól, nevím, co bych tomu vytknul. Potřebovali bychom dát nějaký haluz, na klucích to už leží, že góly dáváme těžce. Na druhou stranu máme v soutěži jedenáctou nulu vzadu, což ukazuje charakter hráčů, že nechtějí prohrát. Každopádně to nejsou nuly kvůli tomu, že bychom nehráli útočně. My hrajeme útočně a poctivě dozadu. Jen potřebujeme i trochu štěstí, aby nám to tam spadlo.“

Miroslav Kvapil, vedoucí mužstva FK Přepeře: „Byl to tradiční remízový zápas. Pár šancí jsme měli, domácí taky, ale protože nikdo gól nedal, tak to skončilo 0:0. Bod je asi dobrý, pro nás bude až do konce sezony důležitý každý zápas. A vyloučení? Byl to takový oranžový faul, Knejzlík soupeře zasáhl zepředu, stáhnul nohy. Naštěstí jsme to pak už dohráli.“

Další zápasy

Chlumec nad Cidlinou - Živanice 0:1 (10. Spěvák), Most/Souš - Pardubice B 2:0 (86. a 91. z pen. Vobecký), Mladá Boleslav B - Kolín 2:0 (74. Skalák, 85. Malý), Velvary - Viktoria Žižkov 0:0, Brozany - Ústí nad Labem 3:1 (30. z pen. Strada, 40. Krátký, 58. Jindráček - 76. Zaspal), Teplice B - Zápy 2:1 (2. Emmer, 10. T. Vachoušek - 76. Dočekal), Benešov - Jablonec nad Nisou B 2:1 (12. a 47. Tomek - 90. + 1. Kubát).

V dalším kole se juniorka Votroků představí v Kolíně. Utkání se odehraje v sobotu 29. dubna od 10.30 hodin.