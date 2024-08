Zdroj: FK Chlumec n. C.

Dvě penalty, dvě červené karty, tři branky a další nevyužité šance. To vše nabídlo nedělní třetiligové derby mezi fotbalisty královéhradeckého béčka a Chlumce nad Cidlinou. Úspěšnější v tomto souboji byli nakonec domácí Votroci, kteří rozhodli o těsném vítězství 2:1 gólem v 85. minutě.

Regionální bitvu začali lépe Chlumečtí, kteří se ve 13. minutě ujali vedení, když se po dohrané standardní situaci prosadil Finěk. Následně Hradec dvakrát rozezvučel brankovou konstrukci Kudělovy svatyně (Kaštánek, Kadrmas).

Po půlhodině hry Chlumec špatně zahrál roh, míče se zmocnili Votroci a dva jeho hráči pelášili od poloviny hřiště sami na brankáře. Koubek tento únik nekompromisně potrestal. Těsně před přestávkou si hosté mohli vzít vedení zpět, jenže Kneifel pohrdl výhodou pokutového kopu a nechal vyniknout Vágnera.

Další klíčové momenty přišly až v závěru střetnutí. V 79. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen chlumecký Howard. V 85. minutě po špatné rozehrávce hostů měli výhodu penalty také Hradečtí a posila z prvoligového áčka Koubek se nemýlila – 2:1. V úplném závěru ještě dostal červenou kartu protestující hostující trenér Hrabík.

close info Zdroj: FK Chlumec n. C. zoom_in Chlumečtí během občerstvovací pauzy.

3. česká fotbalová liga, skupina B – 3. kolo

FC Hradec Králové B – FK Chlumec nad Cidlinou 2:1 (1:1). Branky: 30. a 85. z pen. Koubek – 13. Finěk. Hradec B: Vágner – Baloun, Čech, Holovatskyi – Mahr, Vobejda, Kaštánek (66. Šimon), Kadrmas (46. Boniš) – Zeman (66. Jurčenko), Koubek, Hruška (82. Hampl). Chlumec: Kuděla – Finěk, Havel, Rudavskyi, Řezníček (72. Staněk) – Kneifel (72. Holec), Langr, Vaníček (82. Tvrdý), T. Labík (82. Veselka) – Howard, Rybička (59. Koutský).

„Máme velkou radost, na vítězství jsme čekali do třetího kola. Byl to další těžký zápas, v němž rozhodovaly detaily. Pořád jsme si šli za svým cílem, chtěli jsme vyhrát. Závěr byl nervózní. Ale povedlo se, jsme za to moc rádi,“ uvedl trenér královéhradecké rezervy Tomáš Šilhavý.

„Po dobrém úvodu jsme ustoupili od toho, co jsme chtěli hrát a nechali domácí zaslouženě vyrovnat. Před pauzou jsme navíc nedali penaltu. Ve druhé půli jsme soupeře do větší šance nepustili, ale po nesmyslu v rozehrávce jsme domácím nabídli pokutový kop, kterým rozhodli. Je to škoda, od bodu jsme nebyli daleko,“ hodnotil duel kouč Chlumce Tomáš Hrabík.

Již ve středu se hraje další kolo třetí ligy. Rezerva Votroků se od 18 hodin představí na trávníku Záp, Chlumečtí ve stejném čase na svém stadionu přivítají dalšího východočeského rivala ze Živanic.

SESTŘIH ze vzájemného zápasu v minulé sezoně.